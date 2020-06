Mulan: rimandata ancora una volta l’uscita del live-action

Il live-action di Mulan ha dovuto affrontare un altro ritardo a causa della pandemia di coronavirus. Il remake live-action del classico animato della Disney era originariamente destinato a essere presentato in anteprima mondiale a marzo, ma è stato riprogrammato quando la pandemia ha costretto le catene cinematografiche a chiudere. Lo show è stato spostato per la prima volta al 24 luglio ed è ora previsto per il rilascio il 21 agosto, secondo THR.

Arriva il commento dei copresidenti della Disney

I copresidenti della Disney Alan Horn e Alan Bergman hanno annunciato il ritardo dichiarando: “Mentre la pandemia ha cambiato i nostri piani di rilascio per Mulan e continueremo ad essere flessibili qualora le condizioni lo richiedessero, non ha cambiato la nostra fiducia nel potere di questo film e dei suoi messaggio di speranza e perseveranza”.

Nei mesi scorsi sono giunte online le prime reazioni di chi è riuscito a vederlo alla premiere. Questi alcuni commenti pubblicati su twitter dai critici americani. Angie J. Han ha scritto: “Mulan è il migliore dei remake live-action della Disney da Cenerentola: non mi sono nemmeno perse le canzoni. Trova nuove note in una storia che già conosciamo mentre offre azione, cuore e umorismo meravigliosi”. Questo il pensiero di Erik Davis: “Mulan è eccitante, vibrante, emotivo e diverso dalla versione animata”. Per poi aggiungere: “È sicuramente la sua cosa, che ho scavato – un film Disney più maturo, con un design di produzione straordinario e coreografia di combattimento. Il regista Niki Caro e la star Liu Yifei sono i grandi protagonisti”.

Kirsten ha fatto invece sapere che: “Lo show è assolutamente fantastico. Abbastanza diverso con grandi scene d’azione, ma con il cuore del film originale”. Parole al miele: “Non importa nemmeno che non sia un musical. Se sei un fan dell’animazione, ci sono sottili accenni a molte delle canzoni. Non vedo l’ora di vederlo di nuovo”. Ancora per Alison Foreman: “Il remake Mulan della Disney lascia molto indietro, ma offre molto di più in sua assenza. Un sacco di ritorni del 1998 pepano una storia piena di azione, umorismo e cuore incredibili”. Concludiamo con il pensiero di Peter Sciretta: “Sono molto sorpreso di quanto mi sia piaciuto il film d’azione Mulan dal vivo. È così maestoso, l’azione è elettrizzante, punta a un livello di raffinatezza e bellezza che non ti aspetti”. Commenti quindi davvero lusinghieri perlo show, la critica ha promosso a pieni voti il live-action.