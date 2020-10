Il Multiverso arriva anche nei Simpson

Una nuova serie di immagini dal prossimo episodio “Treehouse of Horror XXXI” dei The Simpsons presenta uno sguardo ai tre segmenti, che includono le parodie di Toy Story e Spider-Man: Into The Spider-Verse. Questa puntata andrà in onda negli Stati Uniti in anteprima il prossimo 18 ottobre, mentre per vederla in Italia bisognerà attendere. “Toy Gory” è un segmento interamente animato in CGI sulla scia dei film della Pixar e presenta i giocattoli di Bart che si rivoltano contro di lui dopo che li ha maltrattati. “Into the Homerverse” conterrà più versioni di Homer Simpson, tra cui un Homer che è una principessa Disney e un Homer modellato sull’orso Yogi. Infine, “Be Kind Rewind” presenterà Lisa che rivive il suo compleanno dopo essere rimasta bloccata in un loop temporale.

Guillermo del Toro ha sviluppato il couch gag

I segmenti “Treehouse of Horror” sono iniziati con “The Simpsons Halloween Special” durante la seconda stagione di The Simpsons. Questi episodi sono solitamente suddivisi in tre segmenti, ognuno dei quali è una parodia di un certo film o subisce un orribile destino sui Simpson e sugli altri residenti di Springfield. Guillermo del Toro ha sviluppato il couch gag di “Treehouse of Horror XXIV”, che contiene riferimenti alla sua filmografia. The Simpsons è stato creato da Matt Groening e sviluppato da James L. Brooks, Groening e Sam Simon. Brooks, Groening e Al Jean sono produttori esecutivi della serie di Gracie Films Production in associazione con 20th Century Fox Television. La serie va in onda la domenica sera alle 20:00. su Fox.

I Simpson è una parodia satirica della società e dello stile di vita statunitense, impersonificati dalla famiglia guidata da Homer. Ambientato in una cittadina statunitense chiamata Springfield, il cartone tratta in chiave umoristica molti aspetti della condizione umana, tra cui la cultura statunitense, la società, la famiglia e la stessa televisione.