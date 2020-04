Muore Logan Williams, giovanissimo attore di The Flash

L’attore Logan Williams, noto per aver interpretato la versione più giovane del protagonista Barry Allen in The Flash, è purtroppo venuto a mancare per cause ancora sconosciute. Nato a Vancouver e cresciuto nella periferia di Coquitlam, Williams ha esordito nel film The Color of Rain al fianco di Warren Christie e Lacey Chabert. La tragica notizia è stata riportata da Tri-City News che ha sede in Canada, dove la madre di Williams, Marlyse Williams, ha reso nota la scomparsa prematura del figlio sedicenne. La madre, letteralmente devastata dall’accaduto, ha fatto presente un’altra situazione molto triste. “Non ho neanche la possibilità di abbracciare i miei genitori che in queste ore hanno perso il loro unico nipote”. Per poi aggiungere: “Con il suo talento e la sua bellezza, Logan aveva tutto il potenziale per diventare una grande star”.

Il ricordo di Grant Gustin

Grant Gustin, star di The Flash, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per ricordare il giovane attore. Quest’ultimo è apparso per la prima volta con lui nel pilot della serie tv. “Ho appena sentito la devastante notizia che Logan Williams è morto all’improvviso. Sono stato così colpito non solo dal talento di Logan ma dalla sua professionalità sul set”. La tristezza è tanta: “I miei pensieri e le mie preghiere sono con lui e la sua famiglia durante quello che sono sicuro essere un momento inimmaginabilmente difficile per loro”. Per poi concludere: “Abbiate Logan e la sua famiglia nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere durante quello che è un momento difficile per tutti noi. Mando amore a tutti”.

Anche John Wesley Shipp, interprete di Barry Allen nella serie CBS andata in onda dal ’90 al ’91, ha voluto ricordare il giovane attore. “Sono affranto di apprendere che Logan Williams è scomparso all’età di 16 anni”. Parole sentite: “Si era impegnato al 100% per il ruolo del giovane Barry Allen, e abbiamo sentito la sua mancanza una volta passati oltre quella parte della storia”.