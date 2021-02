Anche per i Muppet su Disney+ arriva un disclaimer

L'avvertimento appare in diciotto episodi della serie principalmente per stereotipi offensivi

Disney+ ha recentemente aggiunto un disclaimer a The Muppet Show di Jim Henson, a causa dell’inclusione di diversi stereotipi negativi. Il disclaimer sui Muppet recita: “Questo programma include rappresentazioni negative e/o trattamenti errati nei confronti di persone o culture. Questi stereotipi e comportamenti erano sbagliati allora e lo sono oggi”. E ancora: “La rimozione di questo contenuto negherebbe l’esistenza di questi pregiudizi e il loro impatto dannoso sulla società. Scegliamo invece di trarne insegnamento per stimolare il dialogo e creare insieme un futuro più inclusivo”. Infine: “Disney si impegna a creare storie con temi ispiratori e aspirazionali che riflettano la ricca diversità dell’esperienza umana in tutto il mondo”.

Di recente anche in alcuni film Disney è stato inserito un disclaimer

Delle cinque stagioni della serie, la dichiarazione di non responsabilità è stata aggiunta a un totale di 18 episodi. Avvertimenti simili sono stati aggiunti ad altri film e serie sul servizio di streaming Disney+, inclusi iconici film d’animazione come Dumbo, Peter Pan, Aristogatti e altri, principalmente per l’uso di stereotipi offensivi. Disney non ha specificato gli elementi offensivi a cui si fa riferimento nei disclaimer.

Il Muppet Show si è svolto dal 1976 al 1981 e ha introdotto personaggi come Miss Piggy e Fozzie Bear nel cast. Creato da Jim Henson e presentato in anteprima nel 1976, The Muppet Show ha come protagonisti Kermit the Frog, Miss Piggy, Fozzie Bear, Gonzo, lo chef svedese e altri in una serie comica/varietà che fonde abilmente fantasia e realtà. Il tutto insieme ad alcune fantastiche canzoni originali. L’obiettivo è quello di offrire una versione straordinariamente unica del formato. Molti volti famosi sono saliti sul palco nel corso delle cinque stagioni. Basti pensare a Steve Martin, Elton John, Liza Minnelli, Alice Cooper, Julie Andrews. Oltre a Bernadette Peters, Diana Ross, Gladys Knight, Gene Kelly e Mark Hamill.