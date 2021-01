Il Muppet Show arriva su Disney+ da febbraio

Il 19 febbraio The Muppet Show si unisce al servizio di streaming Disney+ non solo con le prime tre stagioni, ma anche con la quarta e la quinta stagione che non sono mai state rilasciate in precedenza su home entertainment. Da quando Disney ha acquisito i diritti di The Muppets, i fan sapevano che sarebbe stata solo questione di tempo prima che la serie si unisse alla libreria di film dello streamer.

*plays music*

*lights lights*

*announces that all five seasons of The Muppet Show are coming to #DisneyPlus*

Start streaming the classic series from @TheMuppets on February 19. pic.twitter.com/errlmsKJdI

— Disney+ (@disneyplus) January 19, 2021