I Muppets arrivano su Disney+ e riscrivono tutte le serie TV originali

Ieri è stato un grande giorno per i fan di Disney +. Non solo è arrivato il settimo episodio di WandaVision, ma il servizio di streaming ora ha tutte e cinque le stagioni di The Muppet Show. Disney+ aveva già la maggior parte dei film Muppet e il nuovo spettacolo, Muppets Now, ma questo segna la prima volta dello spettacolo originale su una piattaforma di streaming. Per celebrare il ritorno della loro prima serie, i Muppet si sono inseriti in alcuni degli originali di Disney +. Ci sono poster nello stile di WandaVision, Star Wars: The Mandalorian e altri!

Rilasciato anche un video

“Non aggiustare la televisione! Questi programmi non sono in streaming su @DisneyPlus … ma tutte e cinque le stagioni di #TheMuppetShow lo sono! Alza il sipario e inizia lo streaming oggi“, si legge nel tweet. Oltre ai poster, è stato pubblicato anche un video in cui Kermit the Frog spiega quanto siano entusiasti i Muppet di avere The Muppet Show su Disney+. “Sarà fantastico dare il bentornato ai fan di lunga data e dare a una nuova generazione di fan la possibilità di vedere come abbiamo iniziato, come Miss Piggy è diventata una star e molto altro ancora”, ha detto Kermit the Frog in una dichiarazione precedente.

It's time to get things started! All five seasons of #TheMuppetShow are now streaming on @DisneyPlus! Don't miss a single second of Muppet mayhem. pic.twitter.com/gyitXi5RW0 — The Muppets (@TheMuppets) February 19, 2021

“Oggi sono orgoglioso di dire: ‘È ora di suonare la musica, accendere le luci e incontrare i Muppets su Disney Plus stasera!’ E per quanto riguarda Statler e Waldorf, i due vecchietti sul balcone, posso solo aggiungere: “Scusate ragazzi, ma…. Eccoci di nuovo.” La serie ha debuttato per la prima volta nel 1976 e ha visto molti amati ospiti famosi. Le star che sono apparse su The Muppet Show includono Steve Martin, Mark Hamill, Julie Andrews, Liza Minnelli, Elton John, Alice Cooper. Oltre a Bernadette Peters, Diana Ross, Gladys Knight e Gene Kelly.