I Muppets rifanno Movin’ Right Along in videoconferenza

I Muppets hanno pubblicato un nuovo video su YouTube, con Kermit the Frog e Fozzie Bear che suonano una versione del 2021 di “Movin ‘Right Along“, la loro amata canzone di The Muppet Movie. Perché nel 2021? Beh, perché è una chiamata Zoom, ovviamente. È un buon modo per la coppia di amici di tenersi occupati (e mantenere quel banjo in sintonia) dopo la fine della prima stagione di Muppets Now, che è seguita a una pausa di cinque anni dallo schermo. La canzone è più o meno come la ricordano i grandi fan di The Muppet Movie.

I Muppet creati da Jim Henson

Josh Gad avrebbe dovuto co-scrivere una miniserie in sei parti I Muppets Live Again per Disney +. Il progetto, che era un sequel ambientato negli anni ’80 di The Muppets Take Manhattan, sarebbe stato cancellato dalla Disney dopo che le differenze creative avevano allontanato Gad e i suoi co-sceneggiatori.

I Muppet, creati dal leggendario regista Jim Henson nel 1955, hanno avuto un enorme successo durante la sua vita. Henson si avvicinò alla Disney per acquistare i suoi beni nel 1989 e arrivarono a un accordo in linea di principio. Purtroppo lui morì nel 1990 prima che l’accordo potesse essere completato. Senza Henson lì ad ancorarlo, l’accordo andò in pezzi e la Disney non ottenne i Muppets fino al 2003, quando acquistò una serie di diritti molto più piccola (questa volta escludendo una serie di progetti, di cui la società di Henson ora detiene i diritti) ma hanno ottenuto i personaggi chiave dei Muppet. Non è ancora chiaro se Muppets Now avrà una seconda stagione su Disney +. Un altro progetto Henson, Earth to Ned, ha appena lanciato una nuova serie di episodi.