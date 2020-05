Muppets Now, la serie quest’estate su Disney+

Disney+ ha annunciato ufficialmente l’arrivo sulla piattaforma, per la prossima estate, di una nuova serie di corti intitolata Muppets Now. Dell’uscita della serie si discute già da un anno, precisamente da quando è stata annunciata al D23. Ora è arrivato il comunicato ufficiale di Disney: “I fan dei Muppet potranno vedere Kermit, Miss Piggy e i loro amici nella prossima serie Disney+, Muppets now, che debutterà in estate”. Sulla piattaforma Disney+ i Muppet sono presenti, al momento, con i loro lungometraggi.

I Muppet sono stati assenti dagli schermi dal fallimento della loro sitcom del 2015/2016 The Muppets. Si tratta di una commedia sul posto di lavoro che utilizza uno stile simile a The Office. Nonostante le somiglianze con quest’ultimo e le apparizioni di Ed Helms e Mindy Kaling di NBC, lo show non è stato molto apprezzato. In quella serie, Gonzo era un membro del cast di uno spettacolo televisivo gestito da Kermit. Josh Gad è stato ingaggiato per co-scrivere una miniserie in sei parti di The Muppets Live Again per Disne +. Il progetto, che era un sequel ambientato negli anni ’80 di The Muppets Take Manhattan, sarebbe stato annullato dalla Disney dopo alcune divergenze creative.

I Muppet sono stati ideati da Jim Henson

I Muppet sono un gruppo di personaggi in forma di pupazzi ideati da Jim Henson dal 1954–55 e protagonisti di due celebri trasmissioni televisive prodotte negli Stati Uniti d’America e trasmesse in gran parte del mondo. Il Muppet Show (mandato in onda prima nel Regno Unito e solo più tardi nel Nord America) e Sesamo apriti. Dopo la morte di Jim Henson, avvenuta nel 1990, le produzioni della Jim Henson Productions sono passate nelle mani del figlio Brian. Henson ha dichiarato che la parola «Muppet» deriva dalla combinazione dei termini «marionette» (in italiano “marionetta”) e «puppet» (“pupazzo”).