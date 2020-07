I Muppets su Zoom nella nuova clip dalla serie Disney+...

Un nuovo trailer di Muppets Now è stato presentato da Disney+ con i protagonisti in collegamento su Zoom.

I fan hanno notato subito un dettaglio importante: la differenza nella voce di Kermit the Frog. Dalla scomparsa di Jim Henson nel 1990, l’attore Steve Whitmire ha ricoperto il ruolo di Kermit per tutti i media Muppet, ma è stato rimosso dal suo posto nel 2017. Whitmire è stato sostituito dall’attore Matt Vogel nel ruolo, avendo precedentemente doppiato artisti del calibro del nipote Kermit Robin e Big Bird negli anni precedenti. Nonostante abbia doppiato il personaggio negli ultimi tre anni, le esibizioni di Vogel come personaggio non sono state ascoltate tanto quanto Whitemire. In ogni caso, il cambio di voce è stato uno shock per molti fan di Muppet che hanno subito sottolineato la differenza principale nella sua performance vocale e quella di Whitmire.

La prima stagione è composta da sei episodi

La prima stagione di Muppets Now sarà composta da sei episodi. Narra la storia di Scooter, a cui è affidato il compito di consegnare e caricare le nuove serie TV in streaming Muppets. È in ritardo per far partire lo spettacolo, quindi dovrà superare tutti gli ostacoli sulla sua strada. Dagli esperimenti bizzarri con il Dr. Bunsen Honeydew e Beaker ai consigli sullo stile di vita della favolosa Miss Piggy. Ogni episodio è pieno di aneddoti esilaranti, ospitati dai Muppet che mostrano ciò che i Muppet fanno meglio. Muppets Now sarà presentato in anteprima su Disney+ venerdì 31 luglio.

L’ultimo spettacolo live dei Muppet, chiamato semplicemente The Muppets, è andato in onda su ABC TV. Ha ottenuto recensioni mediocri ed è andato in onda per una sola stagione dopo la sua prima nel 2015. Lo show è stato seguito da due film, The Muppets e Muppets Most Wanted, che ha ottenuto punteggi migliori dalla critica ma ha faticato a sfondare al botteghino. I Muppet sono un gruppo di personaggi in forma di pupazzi ideati da Jim Henson dal 1954–55 e protagonisti di due celebri trasmissioni televisive prodotte negli Stati Uniti d’America e trasmesse in gran parte del mondo.