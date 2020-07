Il murales di Alex Ross nei nuovi uffici della Marvel...

Di recente l'azienda statunitense ha trasferito la propria sede a 1290 Avenue of the Americas

Alex Ross ha realizzato uno splendido murales per i nuovi uffici Marvel. Di recente l’azienda statunitense ha trasferito la propria sede a 1290 Avenue of the Americas, precisamente in un grattacielo situato nel cuore di Midtown Manhattan. Per l’occasione il noto disegnatore di fumetti ha firmato un murales che contiene 35 supereroi Marvel, dipinti nei loro tradizionali costumi. Ross ha lavorato per numerosi editori, con la maggior parte del suo lavoro pubblicato attraverso DC e Marvel. Ha realizzato cover per quasi tutti i personaggi principali, tra cui copertine degne di nota per Avengers, JSA, Spider-Man, X-Men, Daredevil, Justice League, Batman, Superman, Iron Man, Hulk e decine di altri personaggi e titoli.

Durante la realizzazione dell’opera è stato fatto un video che mostra l’intero processo creativo per un lavoro davvero di altissimo livello. I dipinti che compaiono nel murale sono stati anche utilizzati per 28 variant cover, denominate Timeless, che verranno proposti su albi americani della Marvel Comics la cui uscita è prevista tra settembre e ottobre 2020. Ciascuna variant è dedicata ad un singolo personaggio.

Di seguito i 28 albi con i mesi di uscita

Settembre 2020

X-Factor #4 (Angel)

Iron Man #1 (Iron Man)

Empyre Fallout: Fantastic Four #1 (Sub-Mariner)

Immortal She-Hulk #1 (She-Hulk)

Fantastic Four: Antithesis #2 (Silver Surfer)

Immortal Hulk #37 (Hulk)

Captain America #23 (Captain America)

Fantastic Four #24 (Human Torch)

Avengers #26 (Ghost Rider)

Fantastic Four #24 (Invisible Woman)

Strange Academy #3 (Doctor Strange)

Fantastic Four #24 (Thing)

Giant-Size X-Men: Storm #1 (Storm

Fantastic Four #24 (Mr. Fantastic)

Ottobre 2020

Amazing Spider-Man #50 (Spider-Man)

Daredevil #23 (Daredevil)

Excalibur #13 (Nightcrawler)

Fantastic Four #25 (Black Bolt)

Fantastic Four: Antithesis #3 (Medusa)

Hellions #5 (Phoenix)

Marauders #13 (Iceman)

New Mutants #13 (Colossus)

Shang-Chi #2 (Shang-Chi)

Spider-Woman #5 (Spider-Woman)

Thor #8 (Thor)

Wolverine #6 (Wolverine)

X-Force #13 (Beast)

X-Men #13 (Cyclops)