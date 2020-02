My Hero Academia The Movie 2 – Heroes Rising nei cinema a marzo

My Hero Academia è pronto a tornare nelle sale con un capitolo 2 dopo il grande successo del primo film. Si tratterà del secondo appuntamento della Stagione degli Anime al Cinema di Nexo Digital e Dynit e la festa sarà lunga. Visti gli ottimi risultati ottenuti con il primo film, che lo scorso anno ha raccolto oltre 21 milioni di dollari in tutto il mondo, questa pellicola avrà una distribuzione prolungata anche in Italia!

My Hero Academia The Movie 2 – Heroes Rising, dal 19 al 25 marzo nelle sale italiane

Come potete leggere qui sopra infatti, è arrivato l’annuncio che questo nuovo capitolo sarà nei nostri cinema per un’intera settimana fra poco più di un mese. Gli appassionati potranno infatti scoprire le nuove avventure degli eroi del manga creato da Kohei Horikoshi, dal 19 al 25 marzo.

Nel nuovo lungometraggio, Bakugo, Deku, Todoroki e tutti gli altri personaggi amatissimi dai fan torneranno in azione. Al centro della nuova avventura si trova l’addio alle scene, come simbolo della pace, di All Might, l’eroe più amato in tutto il mondo. Questo lascerà aperta la porta all’apparizione di una nuova figura oscura che cospira dietro le quinte e all’arrivo di un nuovo villain di nome Nine… Cosa succederà?

Per scoprirlo gli appassionati dovranno correre in sala per vivere l’esperienza di My Hero Academia The Movie 2 – Heroes Rising. Per scoprire l’elenco (presto disponibile) delle sale che distribuiranno l’attesissima pellicola vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Nexo Digital.

E voi cosa ne pensate? Siete già in coda per andare a scoprire questa nuova avventura cinematografica?