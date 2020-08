My Hero Academia: ad agosto un episodio speciale

Il trentacinquesimo numero di quest’anno della rivista Shonen Jump settimanale di Shueisha ha rivelato che il franchise My Hero Academia riceverà un nuovo episodio anime originale che sarà trasmesso in streaming in Giappone a partire dal 16 agosto. L’anime sarà trasmesso in esclusiva su Hulu in Giappone a partire dal 16 agosto, e verrà trasmesso in streaming il 30 agosto su altri servizi come d Anime Store, U-NEXT, dTV, Anime Hōdai, Hikari TV, J: COM on Demand, TELASA e milplus. I due anime originali in bundle con i volumi 13 e 14 del manga in Giappone nel 2017 saranno disponibili anche per lo streaming contemporaneamente sempre in Giappone.

L’episodio si intitola “Boku no Hero Academia: Ikinokore! Kesshi no Survival Kunren”

Il nuovo episodio originale si intitola “Boku no Hero Academia: Ikinokore! Kesshi no Survival Kunren” (My Hero Academia: Survive! Do-or-Die Survival Training). L’episodio si svolge subito prima dell’esame provvisorio di licenza per eroe professionista. La Classe 1-A è divisa in due squadre per praticare soccorsi in caso di calamità. Nell’esercitazione è scoppiato un incendio in un centro commerciale sotterraneo e le squadre devono salvare i manichini collocati nell’area, che fungono da persone lasciate nel centro commerciale. Mentre Deku e il suo team di 10 persone iniziano a cercare le vittime da salvare, un’area crolla e li intrappola sottoterra. Inoltre, vi sono anche altre minacce di collasso di altre aree, l’elettricità si è spenta e l’aria si sta assottigliando. Deku e il suo team devono collaborare con i loro Quirks per fuggire e sopravvivere.

La prima stagione di 13 episodi dell’anime è stata presentata in anteprima nell’aprile 2016. La seconda stagione di 25 episodi è stata presentata in anteprima nell’aprile 2017 e la terza stagione è stata presentata in anteprima nell’aprile 2018 e si è svolta per 25 episodi. La quarta stagione è stata presentata in anteprima in Giappone nell’ottobre 2019 e trasmessa per 25 episodi. L’anime avrà una quinta stagione. Il creatore di manga originale Kōhei Horikoshi ha lanciato la serie di manga sulla rivista Shonen Jump settimanale di Shueisha a luglio 2014. Viz Media pubblica il manga in inglese in digitale e in stampa nel Nord America. Il servizio MANGA Plus di Shueisha pubblica anche il manga in inglese in digitale.