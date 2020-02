My Little Pony annuncia un crossover con i Transformers

‘Quando la Mane Six dei My Little Pony galoppa al fianco deigli Autobot, il male non ha chance!’ IDW Publishing, su gentile licenza di Hasbro ha deciso di creare uno dei crossover più assurdi e meravigliosi di tutti i tempi: Little Pony & Transformers, una miniserie in quattro parti nel quale potremmo vedere come i due gruppi abbiano unito le loro forze per sconfiggere i cattivi.

My little pony & Transformers, un crossover che non ci saremo mai aspettati di vedere

My Little Pony & Transformers è stato creato da una squadra di fumettisti all-star messa a punto proprio per questa serie strabiliante: gli autori James Asmus, Ian Flynn e Sam Maggs hanno lavorato a fianco dei fumettisti Casey W. Coller, Jack Lawrence, Sara Pitre-Durocher, Priscilla Tramontano, e Tony Fleecs (autore anche delle copertine della miniserie).

“Little Pony e Transformers sono due dei miei universi preferiti di tutti i tempi. Avendo scritto per entrambi in precedenza, l’idea di riunire i cittadini di Equestria e Cybertron è incredibilmente eccitante ” afferma Maggs.

l’incontro tra i due mondi avviene quando Queen Chrysalis lancia un incantesimo in cerca di vari alleati, ma interferisce accidentalmente con un Cybertronian Spacebridge, portando così gli Autobot e i Decepticon su Equestria! Il resto lo loasciamo alla scoperta dei lettori.

“Le sceneggiature che ho dovuto scrivere individualmente per My Little Pony & Transformers hanno già dimostrato di essere tra le più divertenti cose che abbia mai fatto nella mia carriera” afferma Asmus. “Stiamo realizzando un mash-up selvaggio, diverso da qualsiasi altra cosa tu possa trovare nella tua collezione di fumetti. E fondamentalmente il possederne una copia lo devi a te stesso e alla tua felicità futura!”.

“È stata una sfida deliziosa trovare fili comuni tra pony e robot. È certamente un’opportunità divertente e unica “ conclude Flynn “Spero che i fan di entrambi i franchising possano unirsi e divertirsi”.