My Little Pony: in arrivo una nuova serie animata su Netflix

Il franchise di My Little Pony arriva su Netflix con un nuovissimo film animato al computer e una serie. Entrambi i progetti sono prodotti dalla società di studio Hasbro Entertainment One (eOne). Animato da Boulder Studio di Hasbro a Dublino, nel nuovo lungometraggio è la prima volta che i pony saranno visti in un’animazione in CG di qualità cinematografica. Il film My Little Pony è incentrato su Sunny Starscout ed è diretto da Rob Cullen e Jose Ucha con Mark Fattibene come co-regista. Cecil Kramer e Peter Lewis sono i produttori.

My Little Pony rilascerà anche dei giocattoli

“Dopo un decennio di amicizie toccanti, avventure audaci e risate infinite, l’amato mondo dei pony di Equestria si sta espandendo per presentare una nuova generazione di pony a una nuova generazione di fan”, si legge nel comunicato stampa di My Little Pony. “Con ancora più umorismo, cuore e avventura, il pubblico verrà trascinato via in un universo di pony contemporaneo e coinvolgente portato in vita come non l’abbiamo mai visto prima.” Insieme al nuovo film e alla serie, My Little Pony rilascerà anche i giocattoli che saranno modellati sullo stile di animazione aggiornato, così come molti prodotti con licenza nelle categorie moda, casa, editoria e lifestyle.

La sinossi di My Little Pony

Ecco la sinossi del film animato al computer di My Little Pony. “Nel nuovo film, il mondo dei pony di Equestria ha perso la sua magia. (GASP!) L’amicizia e l’armonia sono sostituite dalla paranoia e dalla sfiducia, e i pony ora vivono separati dalla specie. Sunny, una giovane Earth Pony esuberante e idealista, è convinta che ci sia ancora speranza per questo mondo diviso … I suoi sforzi leggermente fuorvianti e spesso esilaranti per cambiare i cuori e le menti l’hanno portata a essere etichettata come una disadattata”.

La sinossi continua: “Quando Sunny fa amicizia con un unicorno perduto di nome Izzy, che vaga innocentemente nella città dei pony terrestri di Maretime Bay, la città ne ha avuto abbastanza. Izzy e Sunny devono intraprendere un’avventura epica che includerà un’audace rapina di gioielli, oltraggiose teorie del complotto, elaborati numeri musicali e la Pomerania volante più carina del mondo”. Una nuova avventura inizia: “Le loro avventure li porteranno in terre lontane e li costringeranno a sfidare lo status quo affrontando le loro paure e facendo nuove amicizie con vecchi nemici”. Infine: “Il mondo che Sunny ha sognato per tutta la sua vita potrebbe finalmente diventare una realtà. Sunny e i suoi nuovi amici combattono per dimostrare che anche i piccoli pony possono fare una grande differenza”.