“My Next Guest Needs No Introduction” fissa la data della premiere

Netflix ha annunciato il ritorno di My Next Guest Needs No Introduction di David Letterman per la sua terza stagione. Lo spettacolo, con la leggenda della televisione in tarda notte che conversa faccia a faccia con alcuni dei nomi più importanti protagonisti di temi caldi, tornerà il 21 ottobre. Nella nuova lista degli ospiti ci saranno, tra gli altri, Kim Kardashian West, Robert Downey Jr., Dave Chappelle e Lizzo. La data della prima della stagione di quattro episodi è stata posticipata a causa della pandemia COVID-19.

Le stagioni precedenti hanno visto la presenza di tante stelle

Le stagioni 1 e 2 di My Next Guest hanno visto una vasta gamma di stelle e personaggi. Tra gli ospiti precedenti c’erano il presidente Barack Obama, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey e Howard Stern. My Next Guest No Introduction con David Letterman è prodotto da Lydia Tenaglia, Chris Collins, Chris Cechin-De la Rosa e Alexandra Lowry. Il tutto per Zero Point Zero Productions, insieme a Tom Keaney e Mary Barclay per Letterman’s Worldwide Pants.

Non c’è bisogno di presentazioni – Con David Letterman (My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman), è un talk show statunitense trasmesso dal 12 gennaio 2018 su Netflix. Il 14 dicembre 2018 la serie è stata rinnovata per una seconda stagione sempre da sei episodi, a cui hanno fatto seguito due speciali. La canzone tematica dello spettacolo e la musica di collegamento sono stati scritti e registrati dal leader storico della band degli show di Letterman, Paul Shaffer.

David Michael Letterman, nato ad Indianapolis il 12 aprile 1947, è un conduttore televisivo, autore televisivo, comico, cabarettista, produttore televisivo e conduttore radiofonico statunitense. Celebre per il suo Late Night/Show with David Letterman, trasmesso dal 1982 al 2015, prima dalla NBC e successivamente dalla CBS.