Narcos Messico avrà una terza stagione

Arrivano buone notizie per i fan del franchise di Narcos, poiché Netflix ha ufficialmente rinnovato Narcos: Mexico per una terza stagione. La serie spinoff, che inizialmente doveva essere semplicemente una quarta puntata dell’originale Narcos, ha ottenuto una miriade di consensi dalla critica e dal pubblico. Dopo una seconda stagione popolare, che è stata rilasciata su Netflix a febbraio, Narcos: Messico farà il suo previsto ritorno sullo streamer, probabilmente nel prossimo anno. Oltre al rinnovo, Netflix ha annunciato che Narcos: Messico cambierà gli showrunner nella stagione 3.

Cambia lo showrunner

Il boss dei Narcos Eric Newman ha servito come showrunner per tutte e cinque le stagioni del franchise di Narcos fino ad oggi. Ora ha deciso di passare il testimone al co-creatore e collaboratore di lunga data Carlo Bernard. Newman lavorerà ancora con Netflix come parte del suo accordo generale, ma non sarà così coinvolto con Narcos in futuro, anche se rimarrà come produttore esecutivo. “Sono grato per i miei cinque anni al timone di Narcos e Narcos: Messico e sono immensamente orgoglioso di ciò che questa squadra spettacolare ha ottenuto con questi spettacoli”, ha detto Newman in una dichiarazione. “Carlo Bernard è la prima persona con cui ho parlato di questo progetto, più di dieci anni fa, e sono estremamente lieto di lasciare la guida della terza stagione di Narcos: Mexico nelle sue mani molto capaci”, ha aggiunto.

Netflix ha anche rivelato la lista dei registi per Narcos: Mexico Stagione 3, che include un nome familiare ai fan del franchise. Wagner Moura, che ha interpretato il ruolo di Pablo Escobar nelle prime due stagioni di Narcos, dirigerà un paio di episodi di Narcos: Mexico nella terza stagione. Andrés Baiz, Alejandra Márquez Abella, Luis Ortega e Amat Escalante completano l’elenco di questa stagione.