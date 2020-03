Com’è nata la scena più famigerata tra Batman e Superman?...

Che ci piaccia o meno, la ‘scena di Martha’ in Batman v Superman: Dawn of Justice è diventata una delle più note della cultura popolare. Sfortunatamente non si tratta di un segno positivo per la pellicola di Zack Snyder, tutt’altro. Fin dall’uscita nelle sale, gli appassionati sono rimasti perplessi dal modo in cui si conclude lo scontro tra i due eroi e negli anni è stata al centro di innumerevoli battute ironiche.

Zack Snyder spiega la scena di Martha in Batman v Superman: Dawn of Justice

In questi giorni Zack Snyder ha realizzato un commento live del film da lui diretto e quando è arrivato il momento di questa sequenza non si è tirato indietro. Ha guidato gli spettatori nel suo ragionamento, i motivi per cui ha scelto di concludere così il combattimento tra i due eroi, parlando del punto di vista di Batman:

“È tutto basato sul concetto della definizione di criminale. L’idea è che abbia perso la sua bussola morale e sia diventato ciò che combatteva. L’idea di tutto il film è creare un arco in cui si confronta con l’umanità di Superman, ritrovando sé stesso ancora. Questa è la tesi, che siamo tutti umani e che siamo legati a un certo livello. Le nostre madri hanno lo stesso nome. Questo concetto è fondamentalmente un ‘abbiamo entrambi una madre, quindi siamo entrambi umani’. Anche se Superman è da un altro pianeta, il suo legame con l’umanità è talmente chiaro che Batman è Batman riesce a ricaricare il suo“.

Il regista ha proseguito poi, spiegando come è arrivato a questa decisione insieme allo sceneggiatore del film:

“È buffo, perché quando io e Chris Terrio siamo arrivati a discutere di questo punto del film sapevamo come farli arrivare a scontrarsi, no? Ma come facevamo a far sì che smettessero di lottare? Era difficile. E abbiamo iniziato a riflettere sulla loro umanità e sul fatto che Batman realizzi che Superman ha un’umanità, che non è solo una creatura, che è un uomo – cioè è un alieno ma è tanto umano quanto lui, anzi in molti modi lo è anche di più, chiaro?

Ha raccolto in sé tutte le parti migliori dell’umanità e così Batman può vedere una cosa che lui ormai non è più. E penso che sia da quello che abbiamo iniziato a parlarne“.

Voi cosa ne pensate? Apprezzate la famigerata ‘scena di Martha‘ o siete tra i suoi detrattori? Questa spiegazione ulteriore vi ha fatto cambiare idea o no?