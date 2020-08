Natalia Dyer spiega perchè non vuole i selfie con i fan

È difficile negare che Stranger Things sia diventato un fenomeno autentico della cultura pop. La serie originale di Netflix ha mescolato nostalgia, horror ed esibizioni epiche fino a diventare un successo mondiale. Di conseguenza anche i protagonisti sono diventati molto famosi. Per Natalia Dyer, che interpreta Nancy Wheeler nella serie, quella fama ha avuto un effetto interessante sul modo in cui gestisce le interazioni con i fan. In una recente intervista con InStyle, la Dyer ha infatti rivelato che rifiuta educatamente le richieste di selfie dai fan di Stranger Things e si offre invece di conversare con loro. Dyer ha spiegato che le ci è voluto del tempo per far capire quella risposta e che spesso si sente “davvero strana” nel dirlo ai fan.

Natalie Dyer spiega la sua scelta

Natalia Dyer ha spiegato: “Preferirei parlare con un fan, invece la foto mi fa sentire, in un certo senso, come un prodotto”. Sebbene non tutti siano probabilmente d’accordo con il ragionamento di Dyer, l’idea di concentrarsi su uno scambio di battute invece di un selfie è assolutamente ammirevole. “Alcune persone sono così brave a essere sotto gli occhi del pubblico”. Dyer ha aggiunto. “Lo adorano e sono così bravi, ed è adorabile. Le invidio a volte, ma non lo so”. “Spero di diventare più fiduciosa nel muovermi nel mondo a prescindere da esso, in un certo senso”, ha concluso la giovane attrice.

Intanto Halloween sta arrivando a Hawkins. Un nuovo fumetto di Stranger Things, intitolato Stranger Things Halloween Special One-Shot, debutterà il 21 ottobre da Dark Horse Comics, proprio prima della spaventosa vacanza. Lo speciale si svolgerà nella notte di Halloween quando “Will, Mike, Lucas e Dustin si riuniranno a Castle Byers per mangiare caramelle e spaventarsi a vicenda con storie inquietanti”, svela la descrizione ufficiale. “Non lo sanno, sveleranno il segreto più nascosto della pittoresca cittadina: il Mangiatore di Bambini di Hawkins”.