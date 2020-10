Natalie Portman parla del fatto che solleverà il Mjolnir

Natalie Portman ha confermato una notizia molto attesa per Thor: Love and Thunder attraverso un podcast di ESPNW. La conduttrice Julie Foudy le ha chiesto se avrebbe impugnato Mjolinr, il famoso martello di Thor nel nuovo film della saga, lei ha confermato che brandirà l’iconica arma nel film in uscita sotto la direzione di Taika Waititi. Tuttavia si è saggiamente astenuta dal rivelare altre indiscrezioni, mascherandosi dietro battute di spirito.

Natalie Portman and @JulieFoudy gave the #espnwsummit a sneak peek at “Thor: Love and Thunder” 😂🤣 pic.twitter.com/k951OMzzeU — espnW (@espnW) October 21, 2020

Le parole di Natalie Portman

“Riuscirai a tenere il martello?” Ha chiesto Foudy a Portman. “Sì,” ha risposto la Portman. “Lo voglio.” “E dite, ‘Guardatemi adesso, ragazzi!'” le ha risposto Foudy. “Questo è esattamente quello che sto facendo nella sceneggiatura!” Ha scherzato Portman. “Guardami ora, [imprecazione], ho il martello”, ha chiesto Foudy. “Per favore dimmi che è nel copione.” “Oh, sì, è praticamente tutto quello che dico”, ha aggiunto l’attrice. “Sei sensitiva!“

Natalie Portman è stata vista tenere il martello al San Diego Comic-Con quando Waititi ha promesso che avrebbe interpretato il ruolo di Thor nel film in uscita. Questa storia non è una novità per i fan dei fumetti che sono giustamente entusiasti di vederla dal vivo. Nel fumetto di Jason Aaron The Mighty Thor, Jane Foster interpreta infatti il ruolo di Thor mentre combatte il cancro.

“Non posso dirti così tanto. Sono davvero entusiasta”, ha rivelato Natalie Portman in un’intervista a Yahoo! all’inizio di questo mese. “Sto iniziando ad allenarmi, per ottenere muscoli. Se possono esserci tutte queste supereroe femminili, più ce ne sono, meglio è. Sto cercando di pensare: è basato sulla graphic novel di The Mighty Thor . Sta affrontando un trattamento contro il cancro ed è un supereroe”. Il rilascio di Thor: Love and Thunder è attualmente previsto per l’11 febbraio 2022.