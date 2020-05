Su National Geographic la prima camera funeraria egizia ritrovata intatta...

Sotto la guida del dottor Ramadan Hussein dell’Università di Tubinga un team di archeologi ha fatto una scoperta incredibile. Nascosta tra le sabbie della necropoli di Saqqara, c’era un’intera camera funeraria egizia, ancora completamente sigillata. Un ritrovamento eccezionale che National Geographic porterà sul piccolo schermo in ogni dettaglio, per guidare gli spettatori in questo affascinante ritrovamento.

National Geographic lancia Mummie: Misteri nelle Piramidi

L’operazione della squadra di archeologi sarà infatti al centro di Mummie: Misteri nelle Piramidi, serie in quattro parti che prenderà il via il prossimo 4 giugno alle 20.55 sulla rete in questione. Gli studenti e appassionati di egittologia potranno così seguire in ogni aspetto i lavori di studio di questa eccezionale scoperta.

Lungo il corso dei diversi episodi si alterneranno gli interventi dei diversi membri del team di Hussein. Si va dall’egittologa Salima Ikram all’esperto di mummie Stephen Buckley, l’archeologo digitale Matthias Lang, il geoingegnere Ayman Hamed e il paleoradiologo Sahar Saleem. Tutti capitanati dal sopracitato Ramadan Hussein dell’Università di Tubinga.

Ci sono molti motivi per cui questo ritrovamento è così importante. Gli studiosi hanno infatti portato alla luce il primo complesso funerario con are dedicate all’imbalsamazione, così come la prima mummia seppellita con ben sei vasi canopi invece dei tradizionali quattro. Questi contenitori ospitavano gli organi del defunto e questa variazione potrebbe cambiare parte della concezione dei riti funebri dell’antica civiltà. Emergono anche informazioni su un possibile culto ancora ignoto devoto a una dea serpente Niut-Shaes.

Il dottor Ramadan Hussein ha così commentato la scoperta:

“La tomba contiene mummie sia di ricchi che poveri, nonché informazioni sui beni offerti. Le prove che abbiamo rinvenuto mostrano come gli imbalsamatori avessero un buon senso degli affari. Hanno riutilizzato le camere e rivenduto i sarcofagi per massimizzare la capacità del complesso“.

Vi ricordiamo quindi ancora una volta l’appuntamento con il primo episodio di questo speciale: 4 giugno, ore 20.55 su National Geographic.