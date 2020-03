La natura su Disney+ ha la voce di Elisa e Cristiana Capotondi

Il Mese della Terra sta per iniziare e per festeggiarlo Disney+ lancerà nuovi documentari dedicati agli animali. A narrarli ci saranno delle ospite d’eccezione. Stiamo parlando di Elisa e Cristiana Capotondi, che accompagneranno le immagini dei due nuovi progetti in arrivo su Disney+. Il debutto di questi film, insieme a quello di Penguins è previsto per il prossimo 3 aprile.

Disney+ aggiungerà due documentari narrati da Elisa e Cristiana Capotondi

Il primo si intitolerà La Famiglia di Elefanti e ci porterà per mano al fianco dei grandi pachidermi. Scopremo così la vicenda del gigantesco Shani e il suo cucciolo Jomo che percorrono un lunghissimo viaggio per centinaia di chilometri insieme al resto del branco. Tutto sotto la guida della matriarca Gaia, che li porterà attraverso il deserto del Kalahari. Ad accompagnare le immagini ci sarà la voce di Elisa, che torna in cabina di doppiaggio dopo l’esperienza con Il re leone.

Echo, Il Delfino è invece il progetto che vede coinvolta Cristiana Capotondi. L’attrice farà immergere gli spettatori nel fondo del mare per scoprire la vita dell’animale del titolo. Echo è un giovane delfino che ancora non sa se sia il momento di crescere e assumersi le proprie responsabilità o se continuare con la propria vita spensierata. Attraverso i suoi occhi scopriremo molto di più sull’organizzazione sociale di questi animali, più complessa di quanto si possa immaginare.

Entrambi i documentari hanno anche un importante risvolto sociale. Disney infatti sostiene associazioni che proteggono le specie di cui tratta nelle pellicole. Tra associazioni per la conservazione della barriera corallina e per il salvataggio dei delfini spiaggiati ed Elephants Without Borders, l’azienda è sempre vicina alla Natura.

Cosa ne pensate? Siete incuriositi da questi nuovi progetti con Elisa e Cristiana Capotondi in arrivo su Disney+?