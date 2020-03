Nebula: la storia nel MCU è appena iniziata

L’attrice Karen Gillan, interprete di Nebula, è curiosa di scoprire l’evoluzione del suo personaggio nel futuro del MCU. Parlando con Fandom, l’attrice ha illustrato l’arco di Nebula negli ultimi quattro film. “Non credo assolutamente che che la sua storia sia finita. Semmai, penso che la sua storia potrebbe essere solo all’inizio”. Parole che non lasciano dubbi. “L’abbiamo trovata che era incredibilmente spezzata, vulnerabile e nel corso dei film ha dovuto affrontare la fonte di tutti i suoi abusi”. La Gillan ha poi aggiunto: “Ha appena vissuto questa enorme esperienza catartica e la fonte dell’abuso è stata eliminata, quindi cosa succederà dopo? È qualcosa che penso sia incredibilmente interessante”. Per poi aggiungere: “La guarigione può iniziare ma non sarà facile e non sarà nemmeno immediata”.

Karen Gillan ha anche spiegato come intenderebbe affrontare questo processo di Nebula sul piano psicologico. “Non vedo l’ora di poterlo capire, di rimettermi nei panni di questa Nebula, ma anche di divertirmi con lei allo stesso tempo”. L’occasione è ghiotta: “Penso che finalmente inizieremo a capire chi è veramente senza Thanos che la controlla da lontano”.

Nebula è un supercriminale dei fumetti Marvel Comics

Ricordiamo che Nebula è una supercriminale aliena dei fumetti Marvel Comics. Apparve per la prima volta in Avengers #257 (Luglio 1985). Il personaggio è frequentemente apparso come antagonista dei Vendicatori, di Nova (Richard Rider) e di Silver Surfer. L’attrice Karen Gillan interpreta il personaggio nel franchise cinematografico del Marvel Cinematic Universe.

Il personaggio appare in due episodi della serie animata di Silver Surfer, doppiata da Jennifer Dale. Compare in un episodio di Super Hero Squad Show, doppiata da Jane Lynch. Infine la vediamo nella nuova serie animata Guardiani della Galassia, doppiata da Cree Summer.