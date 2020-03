Neil Gaiman narrerà Sandman in una serie audio su Audible

Tante le novità legate al mondo di Sandman, amatissima opera di Neil Gaiman, negli ultimi giorni e nelle ultime ore. È infatti arrivato l’annuncio del futuro debutto di questa serie in una versione completamente nuova. Stiamo parlando di un’edizione audio di Sandman, che farà il proprio debutto sul servizio di Amazon Audible nei prossimi mesi. E il suo creatore avrà un ruolo davvero centrale in questo progetto!

Audible annuncia il debutto di una serie audio dedicata a Sandman con Neil Gaiman

L’amatissimo autore britannico infatti sarà parte integrante di questa serie. Non solo si occuperà della direzione creativa e sarà produttore esecutivo di questa nuova edizione di Sandman, ma contribuirà anche con la sua voce. Sarà proprio Gaiman infatti a interpretare il narratore in questa versione. L’autore ha commentato così l’annuncio:

“Circa 30 anni fa Dirk Maggs [che sarà produttore esecutivo, regista e sceneggiatore del nuovo progetto ndr] ha contattato DC per adattare Sandman in forma audio. Sono felice che non sia successo, perché ora siamo in un’epoca d’oro della narrazione audio in questo momento e Dirk e io siamo molto più bravi in ciò che facciamo. Questa è una eccezionale trasposizione audio dei fumetti di Sandman, curata brillantemente da Dirk Maggs, con un cast stellare“.

A questo si è aggiunta la dichiarazione di Dave Blum, editor-in-chief degli Audible Originals:

“Audible si vanta di creare e produrre racconti coinvolgenti e divertenti e la produzione audio della leggendaria serie a fumetti di Neil Gaiman è un’emozionante aggiunta alla nostra offerta di contenuti originali. Siamo felici di unirci a Neil e DC per portare questo straordinario e amato universo ai milioni di ascoltatori di Audible in tutto il mondo per la prima volta in assoluto“.

La versione Audible di Sandman di Neil Gaiman farà il proprio debutto in inglese questa estate. Nei mesi successivi arriveranno anche le versioni in francese, tedesco, spagnolo e italiano.