Neil Patrick Harris è contento per il reboot di Doogie Howser

L’anno scorso si è saputo che la Disney stava sviluppando un reboot della popolare sitcom guidata da Neil Patrick Harris, Doogie Howser ma con una protagonista femminile. Il progetto è andato avanti nei mesi successivi con il titolo Doogie Kealoha. Anche se non è coinvolto, Harris ha espresso il suo sostegno alla serie, rivelando che, come gli altri, è ansioso di vederla ed è “felice” del nuovo progetto.

Le parole di Neil Patrick Harris

“Sono così felice”, ha detto Neil Patrick Harris a Variety quando gli è stato chiesto del riavvio di Doogie Howser. “L’ideatore è stato un grande produttore di ‘How I Met Your Mother.’ Penso che ambientarlo con una protagonista femminile sia un’ottima scelta”. Ha poi aggiunto: “Mi sento come se fosse un progetto di passione per molti e non vedo l’ora di guardarlo”. Non è stata rivelata alcuna finestra di anteprima ufficiale per quando la serie arriverà, ma una serie di 10 episodi è già stata ordinata per la prima stagione.

Il personaggio di Lee è una ragazza di 16 anni che vive alle Hawaii e lavora come medico. Metà asiatica e metà bianca, l’etnia del personaggio riflette l’origine hawaiana di Kang. Come il personaggio di Harris, è un giovane genio della medicina. Come la serie originale, tenterà di bilanciare la sua carriera medica in ascesa con la corsa sulle montagne russe che è la vita da adolescenziale. Anche la famiglia di Lahela giocherà un ruolo importante nello spettacolo, sia come forza guida che come elemento di caos (che praticamente descrive ogni famiglia). Questa includerà sua madre, che viene descritta come una “irlandese sputafuoco” che è anche il suo supervisore presso l’ospedale in cui lavora. C’è anche suo padre hawaiano “ragazzo del posto”, che cerca di venire a patti, seppur con difficoltà, con il fatto che sua figlia sta crescendo.

L’originale composto da 97 episodi

L’originale Doogie Howser è andato in onda su ABC per quattro stagioni dal 1989 al 1993, con 97 episodi complessivi. La serie ha caratterizzato Harris come un genio adolescente che lavora come medico autorizzato mentre cerca di affrontare le difficoltà della crescita. Doogie Howser ha contribuito a lanciare la carriera di Harris, che ha continuato a dirigere How I Met Your Mother per nove stagioni e innumerevoli altri crediti a suo nome.