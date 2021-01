Neri Marcorè schiarisce la voce e la presta a Corto Maltese, l’eroe senza tempo dei fumetti di Hugo Pratt. Legge infatti per Emons Una ballata del mare salato, opera con cui Pratt ha consacrato Corto Maltese fra i personaggi fumettistici più belli e romantici del secolo scorso. L’audiolibro arriva in CD MP3 in libreria e disponibile al download dall’11 febbraio 2021.

Neri Marcorè dà la voce a Corto Maltese

La Prima Guerra Mondiale bussa alle porte. Ma non ci sono porte in mare: solo una zattera che affiora fra le onde con un uomo legato: Corto Maltese. Da questa immagine struggente Hugo Pratt inizia l’affresco del marinaio e dell’uomo più complesso e struggente mai visto prima in un fumetto. Corto non salva il mondo, riesce forse a salvare se stesso. Anche perché il mondo si sta lanciando a tutta velocità nel più grande conflitto mai visto, più minaccioso anche del mare in burrasca.

Corto è un personaggio moderno, che sembra uscito da un film noir per finire naufrago in mare. Un classico intramontabile per gli amanti del fumetto, che torna in versione audiolibro.

Una ballata del mare salato torna in versione audiolibro

Neri Marcorè presta la sua voce per narrare le avventure marinaresche di Corto Maltese. Una guida d’eccezione nelle traiettorie del viaggio scritto da Hugo Pratt, fra pirati che attaccano e ricordi che riemergono dai flutti. Marcorè ha già narrato per Emons moltissimi romanzi, da Diari di una schiappa di Gianni Rodari a Candido di Voltaire. Oggi torna dietro al microfono per dare la voce all’eroe di Pratt, uno dei più stimati fumettisti italiani di tutti i tempi.

Il CD con l'audiolibro di Una ballata del mare salato arriva in edicola l'11 febbraio per 15,90 euro. La versione digitale costa 9,54 euro, potete trovarla sul sito Emons e negli store online.