Nessun problema per la timeline Marvel con il rinvio di Black Widow

Ieri sera è arrivata la notizia che moltissimi fan del Marvel Cinematic Universe temevano: Black Widow non uscirà nella data prevista a fine aprile/inizio maggio. Si tratta di una decisione che sembrava ormai scontata con tutte le misure cautelative per i contagi da Coronavirus, ma che lo studio stesso sperava di riuscire a evitare. Ora che è ufficiale però sorge un dubbio: che effetto avrà il rinvio di Black Widow sul resto del mondo Marvel? Stando a una fonte interna non ci sarebbero grossi problemi in vista.

Black Widow rimandato, ma il resto del mondo Marvel?

Un insider ha infatti raccontato come questo rinvio non dovrebbe rovinare troppo i piani del franchise. Questa figura non ha spiegato nel dettaglio come sia possibile, ma che semplicemente non avrà un impatto grave sulla timeline generale del MCU. Variety, prima testata a riportare la notizia, suggerisce alcune ipotesi per le ragioni di questa dichiarazione.

La prima possibilità è che il film dedicato a Vedova Nera subisca sì un rinvio, ma a una data piuttosto vicina, prima dell’uscita di nuovi progetti Marvel. Attualmente infatti ci sono diverse settimane prima del debutto di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ (peraltro non ancora ufficialmente fissato) ad agosto. Se Black Widow uscisse in quella finestra non modificherebbe l’ordine di pubblicazione dei vari progetti.

L’altra possibilità è che la prima avventura di Vedova Nera in solitaria non abbia legami con il futuro del MCU. Trattandosi di un prequel su un personaggio morto in Avengers: Endgame si tratta sicuramente di una possibilità realistica.

Forse è più vera una versione ammorbidita di quest’ultima ipotesi. Non sarebbe infatti nello stile Marvel slegare completamente Black Widow dai prossimi film del franchise. È possibile però che i collegamenti siano solo con un film la cui uscita è prevista per il 2021 o oltre, per cui un rinvio di qualche mese non dovrebbe causare troppi problemi.