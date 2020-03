Nessun rinvio per il San Diego Comic-Con (per ora)

Nessun rinvio per la San Diego Comic-Con per l’emergenza Coronavirus. Almeno per ora. Comic-Con International ha deciso però di cancellare la WonderCon, che si sarebbe tenuto ad Anaheim, California, dal 10 al 12 aprile. Anche il Comic-Con Museum, sotto consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, ha deciso di cancellare i suoi eventi.

Le dichiarazioni ufficiali

Leggiamo la dichiarazione di Comic-Con International riguardante la WonderCon.

“Per quanto riguarda il Covid-19

12 Marzo 2020

Per proteggere la salute pubblica e rallentare il ritmo di trasmissione del COVID-19, il Dipartimento di Salute Pubblica della California ha annunciato come raccomandazione che tutti gli assembramenti e gli eventi di più di 250 persone dovranno essere posticipati o cancellati. Comic-Con (organizzatore del WonderCon) rispetterà questa raccomandanzione. Perciò WonderCon Anaheim, prevista per il 10-12 aprile 2020 ad Anaheim, California, sarà posticipata fino a data da destinarsi. Inizieremo a far partire i rimborsi nei prossimi giorni.

Continueremo a lavorare vicino ai funzionari di San Diego e in questo momento nessuna decisione è stata presa riguardo il posticipo della Comic-Con, prevista per quest’estate, a luglio 23-26 2020. Invitiamo tutti a seguire le raccomandazioni indicate dal Centro per la Prevenzione e il Controllo Malattie e dei medici locali.“

Non resta che aspettare per scoprire se anche l’evento principale, il San Diego Comic-Con, verrà rimandato. Qui da noi si è già deciso. Stesso destino ha ricevuto il Museo Comic-Con. Deciso a seguire le indicazioni del Dipartimento della Salute, tutti gli eventi sono stati cancellati. Fra questi c’erano il Pop Culture Science: The Science of Get Out e il Tiki Nation Freaky Geeky Ukulele Jam. Quest’ultimo evento sarebbe dovuto essere presentato dall’Editor Marvel Jordan White. Bleeding Cool scherza sul fatto che sarebbe stato l’unico ad assistervi, non costituendo certo una folla di 250 persone.

Aspettiamo notizie riguardanti il rinvio della San Diego Comic-Con. Vedendo come stanno andando le cose, è facile che l’evento venga rinviato.