Il fumetto sostiene Emergency

Nessuno Escluso è una campagna lanciata dalla nota associazione umanitaria emergency a sostegno di tutte le persone colpite dalla crisi post-pandemia. Un’iniziativa importante, per un momento complesso da affrontare che richiede solidarietà da parte di tutti. E il mondo del fumetto è pronto a dare il proprio supporto, in occasione degli Star Days. Durante l’evento organizzato da Star Comics si terrà un’asta benefica con autori di ogni genere proprio per raccogliere fondi in nome di Emergency.

Agli Star Days un impegno per Nessuno Escluso

Tutto prenderà il via il 26 settembre a partire dalle 12.45. A quest’ora si sveleranno ufficialmente in un momento appositamente dedicato tutte le opere che saranno protagoniste dell’asta. Sulla piattaforma CharityStars si potranno quindi fare offerte per i diversi pezzi. Il ricavato andrà appunto in beneficenza, a supporto del progetto Nessuno Escluso di Emergency, partner dell’iniziativa.

Sono già molti gli autori che hanno messo a disposizione i propri lavori per l’asta. Ci vorrà ancora qualche giorno prima di scoprire tutte le opere, ma in questo articolo potete vedere alcune piccole anticipazioni. Tra i grandi nomi che prenderanno parte all’iniziativa si citano Carmine Di Giandomenico, Matteo Bussola, Antonello Dalena e Davide Fabbri. Ma non solo, ci saranno anche Paolo Martinello, Emilio Pilliu, Emilio Laiso, Daniele Brolli, Mario Alberti, Ilaria Catalani, Paola Antista, Davide Tosello, Alberto Ponticelli…

Gli Star Days sono un’iniziativa speciale lanciata da Star Comics per riportare i momenti di incontro tra autori e lettori, resi difficili dalla pandemia. Il 26 e il 27 settembre si alterneranno panel, sessioni di dedica e incontri di ogni tipo con le firme più importanti della casa editrice. Sarà un’occasione per tornare in contatto con disegnatori e autori dopo tanti mesi.

Per seguire tutta l’iniziativa potete andare sul sito ufficiale della casa editrice, oppure visitare il Main Partner degli Star Days VVVVID. E voi, siete pronti a partecipare?