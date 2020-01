Netflix: 17 miliardi di dollari in contenuti originali per il 2020

Netflix ha intenzione di puntare in alto per questo 2020 in termini di produzione di contenuti originali. Con l’arrivo sul mercato di servizi streaming competitors come Disney+, Apple TV+, HBO Max e Peacock, è bene cercare di ricavarsi una fetta di pubblico affezionato puntando su film e serie televisive ormai cult come possono essere Friends, The Big Bang Theory e The Office, ma soprattutto, puntare su nuovi contenuti originali.

Negli scorsi anni, Netflix non ha badato a spese: ha infatti investito svariati miliardi di dollari per portare sui nostri schermi alcuni dei film e delle serie televisive più popolari del momento. Sembra proprio che per questo 2020 abbia intenzione di fare altrettanto.

Stando a quanto è risultato da una previsione di BMO Capital Markets, il gigante dello streaming ha pianificato di investire ben 17.3 miliardi di dollari in questo 2020. Tale somma supera di gran lunga quella spesa lo scorso anno, che si aggirava intorno ai 15.3 miliardi di dollari.

Netflix: i successi del 2019

Per il 2019, i grossi sforzi economici sono stati ripagati, almeno in termini di popolarità e di candidature ai premi più importanti dell’industria del cinema e delle serie televisive. Sono diverse le pellicole di Netflix candidate agli Oscar. È il caso di The Irishman, l’ultima fatica di Martin Scorsese che vanta nel proprio cast attori del calibro di Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci. Ma non dimentichiamoci anche di Storia di un matrimonio (Regia di Noah Baumbach), Klaus – I segreti del Natale (Regia di Sergio Pablos), I due papi (Regia di Fernando Meirelles), Dov’è il mio corpo? (Regia di Jérémy Clapin) e infine American Factory (Regia di Julia Reichert e Steven Bognar). Qui trovate tutte le nominations agli Oscar 2020.

Per quanto riguarda invece il piccolo schermo, il 2019 ha visto brillare The Witcher, The Umbrella Academy, e anche Stranger Things. Quest’ultima serie televisiva, giunta ormai alla terza stagione, continua a essere molto popolare.