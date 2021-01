Netflix supera i 200 milioni di abbonati nel mondo

Numeri straordinari per il colosso dello streaming che resta in vetta come servizio più popolare

Netflix ha annunciato ufficialmente che nel quarto trimestre del 2020 hanno aggiunto altri 8,5 milioni di abbonati a pagamento al loro servizio. Questo segna il raggiungimento di oltre 200 milioni di abbonamenti a pagamento in tutto il mondo. La maggior parte di questi abbonati proviene da Stati Uniti e Canada, con 73,94 milioni di abbonamenti pagati alla fine del 2020. Rispetto ad altre nazioni del mondo, tuttavia, la crescita negli Stati Uniti è stata una frazione di altre aree con solo 900.000 abbonati aggiunti. Europa, Medio Oriente e Africa hanno invece aggiunto 4,5 milioni di abbonamenti a pagamento, portando il totale degli abbonati a 66,7 milioni.

La lettera inviata agli azionisti

“Il 2020 è stato un anno incredibilmente difficile con perdite straordinarie per così tante famiglie, nuove restrizioni con cui nessuno di noi ha mai dovuto convivere prima e grande incertezza”, ha scritto la società di Netflix nella sua lettera agli azionisti. “Siamo enormemente grati che in questi tempi straordinariamente difficili siamo stati in grado di fornire ai nostri membri in tutto il mondo una fonte di fuga, connessione e gioia continuando a costruire la nostra attività”. Così i dati: “Con 8,5 milioni di aggiunte nette pagate nel quarto trimestre, abbiamo superato i 200 milioni di abbonamenti retribuiti”. Ovvero: “Per l’intero anno, abbiamo aggiunto un record di 37 milioni di abbonamenti retribuiti”. In parole povere: “Ottenuto 25 miliardi di dollari di entrate annuali (+ 24% anno su anno)” e aumentato l’utile operativo del 76% a 4,6 miliardi di dollari”.

L’aggiunta di 8,5 milioni di nuovi abbonati alla fine del 2020 segna una crescita del 21% anno su anno per lo streamer. Quindi, entro la fine del primo trimestre del 2021, avrà poco più di 209 milioni di abbonati in tutto il mondo. Con il totale attuale di oltre 203 milioni di abbonati in tutto il mondo, Netflix è il servizio di streaming più popolare in tutto il mondo. Gli unici altri servizi che si avvicinano sono Amazon Prime Video, che ha oltre 150 milioni in tutto il mondo. L’altro è Tencent Video (che serve il Medio Regno e altri paesi dell’Asia orientale) con oltre 120 milioni.