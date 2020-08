Netflix pensa ad un franchise in stile Harry Potter o Star Wars

Netflix ha già prodotto un’ampia varietà di film originali. Tuttavia, secondo Tendo Nagenda, vice presidente dei film originali dello streamer, c’è ancora molto spazio per crescere. “Stiamo guardando i film di avventura a livello di PG per il grande pubblico come qualcosa in cui vogliamo entrare”, ha detto Nagenda a The Hollywood Reporter. “Qualcosa sulla falsariga del primo Star Wars, o di Harry Potter 1 e 2. Un sacco di film per famiglie di azione, fantasia, spettacolo che pensiamo siano grandi e possano fare grandi cose. Una storia di tipo Jumanji. Questa è la prossima frontiera”, ha aggiunto.

Tendo Nagenda a caccia di nuove idee

Un progetto che potrebbe porre Netflix in un concorrenza ancor più forte con gli studi tradizionali, ma Tendo Nagenda ha risposto: “Bene, lo consideriamo come quello su cui non sono concentrati gli studi. Nuove idee”. Per poi aggiungere: “Vogliamo incoraggiare i grandi talenti a pensare in quel modo. George Lucas ha creato Star Wars – non era basato su un libro. Se hai quel tipo di immaginazione – come i Wachowski con The Matrix – ci sentiamo come se fossimo il posto giusto per cogliere l’occasione per quei tipi di idee grazie a registi innovativi”.

Netflix è entrato nel mercato cinematografico originale nell’ottobre 2015 con Beasts of No Nation. Da allora, il servizio di streaming ha prodotto un ampio catalogo di film che vanno da The Irishman a Extraction a The Kissing Booth. Il loro più recente successo, The Old Guard, è sulla buona strada per raggiungere 72 milioni di famiglie entro le sue prime quattro settimane dal rilascio.

Netflix ora consente agli utenti di guardare i loro contenuti preferiti più velocemente o più lentamente a seconda delle loro preferenze. Secondo un rapporto di The Verge, la piattaforma di streaming è pronta ad offrire diverse velocità per i contenuti visivi. “Siamo consapevoli delle preoccupazioni di alcuni creatori”, ha detto a The Verge il portavoce di Netflix. “È per questo che abbiamo limitato la gamma di velocità di riproduzione e richiediamo ai membri di variare la velocità ogni volta che guardano qualcosa di nuovo”. Per poi chiarire: “Anziché fissare le loro impostazioni in base all’ultima velocità che hanno usato”. Il gigante dello streaming sta consentendo velocità 0,5, 0,75, 1,25, 1,5 su dispositivi mobile Android.