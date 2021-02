Netflix ordina un anime dedicato a Terminator

Netflix ha ordinato una serie anime basata sul franchise di Terminator. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Skydance Media e Production I.G. E con il co-sceneggiatore di The Batman Mattson Tomlin che funge da showrunner e produttore esecutivo. “Chiunque conosca la mia scrittura sa che credo nel prendere grandi oscillazioni e andare per il cuore”, ha detto Tomlin. Per poi aggiungere: “Sono onorato che Netflix e Skydance mi abbiano dato l’opportunità di avvicinarmi a Terminator in un modo che rompe le convenzioni, sovverte le aspettative e ha fegato”.

Grande fiducia nel progetto

“Terminator è una delle storie di fantascienza più iconiche mai create e nel tempo è diventata sempre più rilevante per il nostro mondo”, ha aggiunto il vicepresidente Netflix per il Giappone e gli anime. “La nuova serie animata esplorerà questo universo in un modo che non è mai stato fatto prima”. Infine: “Non vediamo l’ora che i fan vivano questo fantastico nuovo capitolo nell’epica battaglia tra macchine e umani”. The Terminator è solo l’ultimo grande franchise ad avere un adattamento anime per Netflix. Altre proprietà che ricevono un trattamento simile includono Pacific Rim: The Black, Godzilla Singular Point, DOTA: Dragon’s Blood, Resident Evil: Infinite Darkness e altro ancora.

Arnold Schwarzenegger, i cui ruoli da protagonista nei primi film di Terminator lo hanno reso una leggenda decenni fa, è stato vaccinato un mese fa contro il coronavirus (COVID-19) e vuole che tutti seguano le sue orme. L’attore ha pubblicato un video sul suo Instagram che lo vede mentre riceve il vaccino dall’interno della sua auto. “Oggi è stata una buona giornata”, ha sottotitolato il video. “Non sono mai stato più felice di aspettare in fila. Se sei idoneo, unisciti a me e iscriviti per ottenere il tuo vaccino.” Ha poi lasciato una frase che aveva pronunciato per la prima volta in Terminator 2: Judgment Day del 1991: “Vieni con me se vuoi vivere!”