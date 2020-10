Netflix annuncia una serie di Assassin’s Creed

Netflix produrrà una serie live-action di Assassin’s Creed, la saga videoludica creata da Ubisoft. L’obiettivo del colosso dello streaming è quello di costruire un universo televisivo di Assassin’s Creed, raggiungendo un accordo con Ubisoft per sviluppare serie live-action, animate e anime. La prima serie in sviluppo sarà prodotta da Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film & Television. Non è stato ancora individuato uno showrunner.

Peter Friedlander commenta la notizia

Peter Friedlander, Vice Presidente per le serie originali di Netflix, ha commentato la notizia con grande entusiasmo. Queste le sue parole: “Siamo entusiasti di collaborare con Ubisoft e dare vita alla narrazione ricca e stratificata per cui Assassin’s Creed è amato.” E ancora: “Dai suoi mondi storici mozzafiato e dall’enorme appeal globale come uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi. Ci impegneremo a creare con cura una serie epica ed emozionante, basata su questa IP e a fornire un’immersione profonda per i fan e i nostri iscritti al servizio in tutto il mondo”.

Arrivano anche le parole di Jason Altman, capo di Ubisoft Film & Television di Los Angeles. “Per più di 10 anni, milioni di fan in tutto il mondo hanno contribuito a plasmare il marchio Assassin’s Creed in un franchise iconico”. Quindi: “Siamo entusiasti di creare una serie di Assassin’s Creed con Netflix e non vediamo l’ora di sviluppare la prossima saga di quell’universo”.

Assassin’s Creed è un videogioco action-adventure del 2007 sviluppato da Ubisoft Montréal e pubblicato da Ubisoft per Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows, Android e Nintendo ds . Si tratta del primo capitolo della fortunata saga di videogiochi Assassin’s Creed. Da quando è stato lanciato per la prima volta nel 2007, il franchise di Assassin’s Creed ha venduto più di 155 milioni di copie in tutto il mondo, diventando una delle serie più vendute nella storia dei videogiochi.