Netflix: l’autoplay dei trailer si può disattivare ora

È arrivata una notizia che molti utenti della piattaforma di streaming Netflix attendevano da tempo. La compagnia ha infatti introdotto una feature (o meglio, la possibilità di disattivarla) che molti clienti richiedevano a gran voce. Da questa mattina infatti è possibile impedire l’autoplay dei trailer e delle anteprime mentre si scorre la lista di contenuti di Netflix.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

— Netflix US (@netflix) February 6, 2020