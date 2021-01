Netflix pubblica il trailer del nuovo film interattivo con Bear Grylls

Netflix ha recentemente rilasciato il trailer ufficiale di Scuola di Sopravvivenza: Missione Safari, il nuovo film interattivo con protagonista Bear Grylls. La pellicola è diretta da Ben Simms e debutterà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo a partire dal 16 febbraio.

Di seguito vi riportiamo l’adrenalinico trailer.

La pellicola interattiva con Bear Grylls in arrivo su Netflix

Animali selvaggi in libertà, insetti e altezze da capogiro. Bear Grylls è tornato con un’epica avventura e questa volta sarete proprio voi ad aiutarlo a portare a termine ogni missione. Il nuovo film interattivo in arrivo su Netflix segna l’inizio della vostra incredibile avventura.

Dopo un improvviso blackout in una riserva safari, Bear Grylls viene chiamato e ha bisogno di aiuto. La situazione è molto grave: un leone fuggito viene avvistato in un villaggio vicino mentre un babbuino è scappato e si sta dirigendo verso le scogliere. Inoltre la corrente deve essere ripristinata prima che altri animali riescano a fuggire.

Una situazione alla Jurassic Park senza, però, dinosauri in circolazione. Riuscirete ad aiutare Grylls in questa incredibile avventura, in arrivo su Netflix a partire dal 16 febbraio?

