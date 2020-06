Netflix crea una collezione a tema Black Lives Matter

Tante aziende stanno mostrando il proprio supporto, in maniera differente, alle proteste che in questi giorni stanno imperversando negli Stati Uniti. Fra questi anche Netflix che nelle ultime ore ha lanciato una speciale collezione di titoli a tema Black Lives Matter. Un modo per riscoprire la storia della comunità afroamericana, in maniera semplice e diretta.

Netflix evidenzia i propri contenuti a tema Black Lives Matter

Si tratta di una serie di titoli, che raccontano storie di persone di colore, per conoscere meglio e capire quello che sta succedendo oltreoceano. Per accedervi, basta visitare la pagina dedicata sulla piattaforma di streaming ed esplorare i contenuti presentati.

Su Twitter, il servizio di streaming ha annunciato la novità con una dichiarazione ufficiale. Trovate di seguito il post, accompagnato dalla traduzione.

When you log onto Netflix today, you will see a carefully curated list of titles that only begin to tell the complex and layered stories about racial injustice and Blackness in America. https://t.co/dN6XQmsrGK pic.twitter.com/3CIrrno6mw — Netflix (@netflix) June 10, 2020

“Quando diciamo ‘Black Lives Matter’, intendiamo anche ‘Black Storytelling Matters”. Comprendendo che il nostro impegno per un vero cambiamento sistemico richiederà del tempo, iniziamo evidenziando narrazioni potenti e complesse sull’esperienza nera.

Oggi quando vi connetterete a Netflix, potrete vedere una lista attentamente selezionata di titoli che iniziano a raccontare le storie complesse e stratificate dell’ingiustizia razziale e dell’esperienza delle persone di colore in America“.

La collezione di Netflix dedicata a Black Lives Matter raccoglie contenuti di ogni tipo, da documentari, seri TV e film. Tra i titoli presenti, si trovano ad esempio successi della piattaforma come Dear White People, Luke Cage e Orange is the new Black e pellicole come Barry o Da 5 Bloods – Come fratelli. Non mancano poi documentari come il celebrato XIII Emendamento e speciali comici di artisti di colore come Wanda Skyes o Trevor Noah.

Il cambiamento passa anche e soprattutto dalla cultura e dalla conoscenza. Scoprire storie come queste è il primo passo per una società più inclusiva. Potete scoprire di più andando a visitare direttamente la pagina sulla piattaforma.