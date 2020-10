Netflix cancella ufficialmente Glow

Lo show aveva in cantiere anche una quarta stagione che non verrà alla luce

Proprio mentre si attendeva la quarta stagione di GLOW in arrivo su Netflix, il servizio di streaming ha cambiato rotta a causa della pandemia di coroanvirus. La chiusura della produzione ha infatti portato Netflix ad cancellare ufficialmente GLOW dopo tre stagioni. Questa è sicuramente una notizia difficile da digerire sia per i fan dello show che per coloro che ci hanno lavorato, dato che c’era un finale in vista per la prossima quarta stagione. Deadline ha dato la notizia della cancellazione di GLOW lunedì pomeriggio. La serie è stata avviata per circa tre settimane all’inizio delle riprese della sua ultima stagione all’inizio di quest’anno, quando la produzione è stata costretta a fermarsi.

Le dichiarazioni dei creatori della serie

“Il COVID ha ucciso molti esseri umani. È una tragedia nazionale e dovremmo tutti prestare grande attenzione. E a quanto sembra ha ucciso anche il nostro show. Netflix ha deciso di non completare le riprese della stagione finale di GLOW”. Hanno dichiarato i creatori della serie Liz Flahive e Carly Mensch. Per poi aggiungere: “Ci è stata data la libertà creativa di realizzare una commedia complessa sulle donne e le loro storie. E sul wrestling. E ora è tutto finito. Al momento il mondo è alle prese con casini molto più grossi di questo, ma dispiace comunque che non rivedremo mai più nella stessa inquadratura queste 15 donne”.

Con un episodio dell’ultima stagione di GLOW già completato, è sorprendente vedere Netflix interrompere completamente la produzione. Non si sa ancora se quell’episodio vedrà mai la luce del giorno. “Abbiamo preso la difficile decisione di non fare una quarta stagione di GLOW a causa di COVID, il che rende le riprese di questo spettacolo quasi impossibili considerando il cast di grandi dimensioni”, ha detto un portavoce di Netflix in una nota. “Siamo così grati ai creatori Liz Flahive e Carly Mensch, Jenji Kohan e tutti gli scrittori, il cast e la troupe per aver condiviso questa storia sulle donne incredibili di GLOW con noi e il mondo.”