Alla scoperta del cinema africano con Netflix

Netflix ha curato un elenco di serie, film e documentari africani per celebrare il mese dell’Africa e dimostrare l’impegno dell’azienda nei confronti del continente e della sua comunità creativa. Disponibile a livello globale, l’elenco comprende oltre 100 titoli con film più vecchi e originali Netflix come la serie sudafricana Queen Sono e il prossimo Blood & Water. Inoltre i film, prevalentemente o interamente girati nel continente, saranno presenti come parte della celebrazione. Questi alcuni titoli: Jerusalema, King of Boys, Cuor di Leone, Mokalik, Tsotsi, Scoperto, La festa di nozze, Tjovitjo. Oltre a Castello e Castello, Il ragazzo che ha sfruttato il vento, Azali, Potahto di patate, Gioia.

Ben Amadasun parla dell’iniziativa

“Questo mese in Africa siamo entusiasti di celebrare storie e narratori africani. Questa raccolta comprende Queen Sono – la nostra prima serie originale Netflix – e film come Catching Feelings, Chief Daddy, 93 Days, Merry Men”, ha dichiarato Ben Amadasun, direttore delle licenze e delle coproduzioni per l’Africa presso Netflix. “Speriamo che rendendo facilmente disponibili questi titoli” Made in Africa “contribuiremo a garantirne la visione in tutto il mondo.” La collezione Made in Africa è ora disponibile su Netflix su netflix.com/madeinafrica.

Il più grande servizio di streaming al mondo, Netflix, continua a crescere aggiungendo nuovi abbonati di giorno in giorno. Un aumento avvenuto dall’inizio della pandemia di coronavirus che, nel primo trimestre di quest’anno, ha portato la piattaforma ad aggiungere ben 15,77 milioni di abbonati alla sua già vasta base di clienti. Un vero e proprio record aziendale riguardo i guadagni in un solo trimestre. Nel primo trimestre, Netflix ha informato gli investitori che avrebbe dovuto aggiungere sette milioni di abbonati per iniziare l’anno. Con le persone che trascorrono la maggior parte del loro tempo a casa, la piattaforma è diventata ancora più popolare di prima. A fne aprile sono 182,9 milioni di abbonati Netflix in tutto il mondo, il 22,8% in più rispetto al totale dell’anno scorso.