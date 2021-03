Netflix Febbraio 2021: cosa guardare?

Netflix Cosa Guardare? è la guida di Orgoglio Nerd dedicata alla nota piattaforma di streaming, che ogni mese vi propone i contenuti più interessanti a disposizione degli abbonati. Una lista di titoli sempre aggiornata, con film, serie TV e anime a cura della nostra Veronica Lorenzini. Un modo facile e veloce per scoprire puntualmente ogni mese cosa guardare su Netflix e quali sono i prodotti più interessanti che non potete proprio perdervi. Scopriamo insieme quali sono quelli di Febbraio 2021!

Netflix cosa guardare a Febbraio 2021?

Anche febbraio se n’è andato in un batter d’occhio, lasciandoci sul divano con tanti prodotti meravigliosi da guardare, assaporare e amare alla follia. Un mese perfetto, per quanto riguarda uscite sulla nostra piattaforma streaming preferita.

Sinceramente sono rimasta completamente colpita, non avevo così tante cose in lista da un bel po’ di tempo ormai. Ho addirittura faticato a guardare tutte queste cose amici, è un vero miracolo. Nonostante ciò sono riuscita a scegliere per voi dei prodotti interessanti e che spero possano farvi passare delle serate piacevoli come è successo a me.

Adesso miei baldi giovani, mettiamo da parte le chiacchiere inutili e concentriamoci su Netflix. Questo mese, come ho detto poco fa, è stato proprio bravo e non vedo l’ora di condividere con voi alcune piccole perle. Siete pronti? Perfetto, allora iniziamo!

Malcolm & Marie: una storia particolare

Il trailer di Malcolm & Marie mi ronzava nella testa da un po’ di tempo. Netflix da qualche mese ha messo la sezione “nuovi e popolari”, in cui è possibile avere un assaggio dei nuovi prodotti in arrivo settimanalmente. Questo trailer, però, si trovava nella sezione “da attendere con il fiato sospeso” e la sola presenza della piccola e brillante Zendaya mi ha incuriosita fin da subito.

Il bianco e nero mi attirava, Zendaya mi dava l’impressione di una nuova attrice pronta ad interpretare un ruolo completamente differente da quelli in cui l’abbiamo vista fino ad ora (mi viene da citare Euphoria e Spider-Man) e l’intera atmosfera del film sembrava particolare, nuova, diversa. Per questo motivo l’ho messo in lista e ho atteso il fatidico giorno in cui sarebbe uscito.

È passato quasi un mese da quando è uscito ma ancora non riesco a descrivere il boom di emozioni che ho provato. Probabilmente, come sempre, potrà descrivervelo al meglio il mio caro collega nella sua recensione. Ogni volta, anche lui, riesce a lasciarmi a bocca aperta.

PS: vi avverte lui e ve lo sottolineo anche io. Malcolm & Marie non è un film per tutti. Non è semplice ed è necessario prestare la massima attenzione. Non sarà semplice comprendere alcune parti ma tempo al tempo, alla fine sarà tutto chiaro – o quasi. In ogni caso possiamo assicurarvi che ne varrà decisamente la pena.

Inoltre ci teniamo a sottolineare l’incredibile bravura di Zendaya e John David Washington. Eccezionali, davvero incredibili. La pellicola, ovviamente, è disponibile sulla nostra piattaforma streaming del cuore.

Cosa guardare su Netflix: L’era dei Samurai, la docu-serie di cui avete bisogno

Questo mese si guadagna un posto sul podio L’Era dei Samurai, una docu-serie diretta da Stephen Scott dedicata alla figura del samurai e al periodo Sengoku. La serie è disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix ed è composta da sei episodi dalla durata di circa 40 minuti.

Come potete notare dal titolo e dal trailer qui sopra, si tratta di un documentario dell’antico Giappone. Ciò che però lo rende particolare e diverso dal resto dei documentari è proprio il fatto di essere una docu-serie, ovvero un prodotto con lo scopo di intrattenere ed educare allo stesso tempo.

Non c’è solo il narratore che ci spiega cosa è successo in quel periodo in particolare ma abbiamo anche veri e propri attori che riportano in vita quel che è accaduto. Lo spettatore ha quindi la possibilità di imparare ma anche divertirsi.

Se siete fan del Giappone e volete approfondire la vostra conoscenza riguardo i samurai, è il prodotto adatto a voi. Se avete giocato a Ghost of Tsushima e volete approfondire questo aspetto storico, è il prodotto che fa al caso vostro. Siete semplicemente amanti dei documentari alternativi? Allora guardare L’Era dei Samurai.

Non solo risulta interessante da un punto di vista di storico, ma anche e specialmente da un punto di vista visivo e cinematografico. Stephen Scott ha realizzato una docu-serie d’impatto, in grado di trasportare lo spettatore all’interno di quel periodo storico così intrigante e violento.

Ancora non l’avete visto? Cosa aspettate, correte su Netflix e date un senso alla vostra serata.

Tribes of Europa, dai creatori di Dark

Sei episodi, cinquanta minuti, confusione e grandezza. Credo che questo sia il modo più semplice per descrivere Tribes of Europa, la nuova mini serie realizzata dai creatori di Dark. Esatto amici, i creatori di Dark. Ora capirete per quale motivo avrò difficoltà nel dirvi tutti i motivi per cui dovreste vedere questa serie ma andiamo per gradi.

Tribes of Europa è una serie TV ambientata nel 2074 dopo che, nel 2029, un misterioso black out mondiale unito a varie tensioni geopolitiche ha causato la frammentazione del continente in migliaia di micro-stati in lotta per il dominio del continente europeo.

La serie ci narra le vicende di tre fratelli che decidono, insieme, di cambiare il destino dell’Europa dopo essere stati coinvolti nel conflitto per essere entrati in possesso di un misterioso cubo.

Ho pensato: “Sì, questa devo assolutamente consigliarla. È molto bella e ricorda vagamente Dark. Ovviamente non è uguale e Dark è stata la novità ma anche questa serie TV non è affatto male. Molte persone potrebbero apprezzarla molto.”

In seguito però mi sono detta: “Okay va bene ma come spiego ciò che ho appena visto?”

Amici, non so spiegarvelo ma posso dirvi che si tratta di una serie TV assolutamente ben realizzata e particolare. Dopo aver letto che si trattava di un prodotto tedesco realizzato dai creatori di Dark, sapevo più o meno cosa sarebbe accaduto dopo. Confusione, confusione e ancora confusione.

Si tratta però di uno stato caotico estremamente innovativo e strabiliante.

Lo sottolineo di nuovo: non è Dark e non sarà mai al suo livello ma di certo Tribes of Europa è una serie TV molto interessante e di ottima qualità. La trama risulta accattivante al punto giusto e vi incuriosirà fin da subito. Fotografia ben fatta e personaggi principali ben strutturati e misteriosi.

Tutto ciò che dovete fare è dargli una possibilità, credo che non deluderà gli appassionati di fantascienza e coloro che hanno apprezzato Dark.

Conclusione

Forse lo sapete o forse no ma sono praticamente costretta a consigliarvi solo tre prodotti al mese, anche se Febbraio si è dimostrato pieno di uscite interessanti. In ogni caso i nostri tre vincitori li abbiamo e adesso siamo curiosi di sapere: cosa avete visto questo mese? Avete qualcosa da consigliarci? Non vediamo l’ora di ascoltare tutti i vostri suggerimenti.

Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al mese prossimo con Cosa Guardare Netflix, con tanti nuovi prodotti e un’aria fresca al gusto di primavera.