Netflix annuncia un film con Adam Sandler e LeBron James...

Dopo il rinnovo dell’accordo con Netflix per altri quattro film, Adam Sandler è pronto a recitare in una nuova pellicola prodotta da LeBron James, star del basket. Il progetto, intitolato Hustle, sarà diretto da Jeremiah Zagar su una sceneggiatura di Taylor Materne e Will Fetters. Alla produzione della pellicola saranno impegnati la Happy Madison di Sandler,la Roth/Kirschenbaum Films, LeBron James e la SpringHill Entertainment di Maverick Carter. Sandler vestirà i panni di un talent scout del basket in cerca di riscatto dopo essere stato licenziato in maniera ingiusta. Proprio Sandler individua un nuovo talento all’estero e decide di portarlo in America per farlo giocare in NBA. Il progetto inizialmente era della Legendary poi Netflix ne ha acquistato i diritti.

Ottimo riscontro per Murder Mystery

Per il momento non ci sono dettagli sull’inizio delle riprese del nuovo film, Hustle. Ricordiamo che l’accordo tra Adam Sandler e Netflix, iniziato nel 2015, doveva generare inizialmente quattro pellicole: The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler e Matrimonio a Long Island. Il numero è cresciuto a sei con Murder Mystery, che è stato il più popolare del 2019 sulla piattaforma, e un altro film in lavorazione, Hubie Halloween, con Sandler, Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Maya Rudolph, Rob Schneider e Shaquille O’Neal.

Adam Sandler ha sempre diviso la critica con i suoi film. Basti pensare a Jack e Jill ed altre pellicola che lo hanno portato al secondo posto per numero di vittorie e candidature ai Razzie Award. In entrambi i casi secondo solo a Sylvester Stallone. Il suo ruolo in film drammatici come Ubriaco d’amore, Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare, Reign Over Me, Funny People, The Meyerowitz Stories e Diamanti Grezzi è stato invece acclamato. Con Diamanti Grezzi ha sfiorato la vittoria dell’Oscar.