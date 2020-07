Quali sono i film Netflix di maggior successo?

Netflix ha condiviso un elenco dei suoi 10 film originali più visti accompagnati dai numeri in streaming per quei titoli. Questo elenco non tiene conto di quante persone hanno visto questi film, ma quante volte lo show è stato trasmesso in streaming nelle sue prime quattro settimane dopo la sua uscita. Non sorprende che Extraction sia il film più visto su Netflix nel suo primo mese di uscita. Il film d’azione è diventato rapidamente uno dei preferiti quando è stato rilasciato all’inizio di quest’anno ed è stato visto da 99 milioni di persone nel corso di un mese. Un’altra voce che non sorprenderà è Bird Box, il thriller del 2018 interpretato da Sandra Bullock. Bird Box è al secondo posto nella lista con 89 milioni di spettatori.

La classifica completa

Ecco la classifica completa: Extraction – 99 milioni, Bird Box – 89 milioni, Spenser Confidential – 85 milioni, 6 Underground – 83 milioni, Murder Mystery – 73 milioni, The Irishman – 64 milioni, Triple Frontier – 63 milioni, La Missy sbagliata – 59 milioni, Il Buco – 56 milioni, The Perfect Date – 48 milioni.

Extraction si concentra sul mercenario Tyler Rake (Hemsworth) mentre combatte per salvare Ovi (Rudhraskh Jaiswal), figlio di un signore della droga, da una banda rivale. Diretto da Sam Hargrave e scritto da Joe Russo, il cast è composto da Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Manoj Bajpayee. Oltre a Randeep Hooda, Pankaj Tripathi, Derek Luke, Marc Donato e David Harbour. Negli Stati Uniti il film è stato vietato ai minori di 17 anni non accompagnati per la presenza di “forte violenza sanguinolenta, linguaggio non adatto e uso di droghe.

Il successo dello show ha convinto lo sceneggiatore e coproduttore Joe Russo che ha così confermato il sequel. Il regista ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale deadline, confermando l’intenzione di sviluppare il nuovo progetto. “L’accordo per scrivere Extraction 2 è chiuso e siamo nel processo formativo per capire come andare avanti con la storia. Stiamo cercando di capire se ambientare la storia prima o dopo il primo film”, ha spiegato. Per poi aggiungere: “Abbiamo lasciato un finale aperto che lascia diversi punti interrogativi al pubblico”.