Netflix: i film dello Studio Ghibli arriveranno tutti sulla piattaforma!

Questa mattina è arrivato un annuncio che farà sicuramente piacere a tutti gli amanti dell’animazione giapponese. Netflix ha infatti rivelato che tutte le pellicole dello Studio Ghibli faranno presto il proprio debutto sulla piattaforma. Questo è valido ovviamente anche per il catalogo italiano, come conferma il trailer pubblicato pochi minuti fa, che potete trovare qui di seguito.

Netflix, arrivano tutti i film dello Studio Ghibli dall’1 febbraio

I film dello Studio Ghibli – Dal 1° febbraio 📣 GIUBILO IN TUTTO IL REGNO 📣Presto saranno disponibili i film dello Studio Ghibli.Arriveranno in momenti diversi, si comincia dal 1° febbraio e ad aprile saranno 21 titoli. Gepostet von Netflix am Sonntag, 19. Januar 2020

Come potete vedere dall’annuncio, la data di debutto è fissata per il 1 febbraio. Attenzione però, le varie pellicole non saranno tutte disponibili in quel giorno, almeno secondo le informazioni disponibili al momento. Netflix ha infatti comunicato che i film “arriveranno in momenti diversi” a partire dal prossimo mese. L’obiettivo però è arrivare a 21 entro aprile, per cui non ci vorrà molto prima di avere il catalogo completo dello Studio.

Nel promo si alternano le immagini di alcune delle pellicole più note di questo mondo, amatissime da tutti gli appassionati di animazione. Si parte da Il mio vicino Totoro, per poi passare a Principessa Mononoke, Pom Poko,

Il castello errante di Howl fino a La città incantata (vincitore nel 20003 dell’Oscar al miglior film d’animazione) e molti altri ancora.

Vi terremo ovviamente aggiornati su quale sarà effettivamente il percorso di distribuzione dei film dello Studio Ghibli su Netflix. Per ora, come anticipato, sappiamo solamente che la pubblicazione avverrà passo passo nel corso dei prossimi mesi, a partire dall’1 febbraio. Potrebbe essere l’occasione ideale per rivedere l’intera filmografia del leggendario Studio, riscoprendo anche i titoli meno noti, ma altrettanto memorabili.

Come commentate questa notizia? Siete contenti di avere finalmente accesso in streaming a tutte le pellicole amatissime prodotte da questo gigante dell’animazione nipponica? Quale tra i tanti titoli incredibili presenti nel loro catalogo preferite? Qual è stato il primo che avete visto? E qual è quello che avete visto più volte?