Netflix: il governo turco blocca una serie per un personaggio gay

Secondo la sceneggiatrice turca Ece Yorenc, Netflix avrebbe cancellato la sua serie If Only pochi giorni prima dell’inizio delle riprese. La Yorenc ha dichiarato che la cancellazione è arrivata dopo che il governo ha rifiutato di concedere una licenza di produzione, citando obiezioni all’inclusione di un personaggio gay. Queste alcune dichiarazioni al portale Altyazi Fasikul: “A causa di un personaggio gay, il permesso di filmare la serie non è stato concesso e questo è molto spaventoso per il futuro”, ha dichiarato la sceneggiatrice.

La serie ruota attorno a una madre infelicemente sposata che viene rimandata indietro nel tempo di 30 anni, nella notte in cui conosce suo marito. “Non c’erano scene di sesso gay o alcun contatto fisico con il personaggio gay dello show”, ha detto Yorenc, ma lo show avrebbe affrontato obiezioni a prescindere. Il partito turco per la giustizia e lo sviluppo ha ammesso di aver contestato le produzioni Netflix nel paese.

Mahir Unal spiega la decisione

Il portavoce del partito Mahir Unal ha dichiarato al Financial Times: “Dobbiamo scusarci collettivamente con Netflix? Cosa vogliono da noi? Dobbiamo benedire tutto ciò che Netflix fa, trovarlo giusto e santificarlo? Non esiste un argomento in cui abbiamo il diritto di sollevare riserve?” Invece di rivedere lo spettacolo e scrivere il personaggio gay, secondo quanto riferito, Netflix ha deciso di eliminare completamente lo spettacolo.

Un portavoce di Netflix ha dichiarato: “Netflix rimane profondamente impegnato con i nostri membri turchi e la comunità creativa in Turchia. Siamo orgogliosi dell’incredibile talento con cui lavoriamo”. Ma: “Al momento abbiamo diversi originali turchi in produzione – con altri in arrivo – e non vediamo l’ora di condividere queste storie con i nostri membri in tutto il mondo”.

Non è la prima volta che i tentativi di Netflix di far crescere la sua produzione in Turchia affrontano polemiche su problemi LGBT. Ad aprile è stato riportato che una serie originale separata di Netflix turca, Love 101, doveva presentare un personaggio gay. Quando Love 101 ha debuttato sul colosso dello streaming, tuttavia, non includeva alcun contenuto gay visibile.