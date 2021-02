Netflix annuncia Jupiter’s Legacy, la nuova serie basata sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely

Netflix ha recentemente annunciato l’arrivo e la data d’uscita di Jupiter’s Legacy, la nuova serie originale ispirata ai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely. La serie TV composta da otto episodi sarà disponibile a partire da venerdì 7 maggio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Di seguito vi riportiamo il teaser trailer.

La nuova serie originale Netflix, Jupiter’s Legacy

Jupiter’s Legacy è il nuovo superhero drama targato Netflix che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l’eredità.

Le tensioni però aumentano quando i giovani supereroi, pronti a voler dimostrare il loro valore, lottano per dimostrarsi all’altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli standard personali esigenti.

Nel cast della serie vediamo Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade e Matt Lanter. I produttori esecutivi sono Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim.

Cos'è Netflix?

