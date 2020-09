È online da pochi minuti il primo trailer di Jurassic World: Nuove avventure, serie Netflix animata ispirata al noto franchise. Il progetto, da longo tempo in sviluppo, vede alla produzione alcuni dei nomi più importanti della saga originale fra cui Frank Marshall, Colin Trevorrow e Steven Spielberg.

Ecco il trailer della serie Netflix Jurassic World: Nuove avventure

Come potete vedere dal video qui sopra, si tratterà di uno show animato. Gli otto episodi della prima stagione saranno disponibili sulla piattaforma di streaming a partire dal prossimo 18 settembre. Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale dello show:

Ambientata nella linea temporale del successo mondiale Jurassic World, la serie d’animazione Jurassic World: Nuove avventure segue un gruppo di sei adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventura sul lato opposto dell’Isla Nublar. Quando si svolgono gli eventi del film e si scatenano i dinosauri su tutta l’isola, i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende solo da se stessi e dai loro compagni di campeggio. Senza la possibilità di raggiungere il mondo esterno, i giovani protagonisti passeranno dall’essere perfetti sconosciuti al diventare amici, fino a essere quasi una famiglia, unita per sopravvivere ai dinosauri e scoprire segreti così profondi da minacciare il mondo stesso.

Se siete ansiosi di immergervi nel mondo della serie, potete andare ora a visitare il sito interattivo dedicato. Qui si troveranno tantissimi contenuti differenti, fra cui un videogame in stile 8 bit, tante attività divertenti, informazioni e curiosità sui dinosauri e molto altro ancora.

Sarà un modo per gli appassionati per tenersi impegnati in attesa dell’uscita di Jurassic World: Dominion. Il terzo capitolo della nuova saga dovrebbe arrivare la prossima estate. Tra i protagonisti anche alcuni volti dal passato del franchise come Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern.

Cosa ne pensate? Vi incuriosisce questa serie in arrivo su Netflix ispirata al mondo di Jurassic World?