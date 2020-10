Netflix elimina il mese di prova (negli Stati Uniti)

Netflix ha recentemente eliminato le sue iscrizioni di prova gratuite per gli abbonati che si trovano negli Stati Uniti. Il colosso dello streaming era solito commercializzare un’offerta di prova gratuita di 30 giorni del suo servizio per i nuovi utenti negli Stati Uniti come un modo per portare nuove persone sulla piattaforma. Il servizio di streaming ha deciso in ottobre di apportare silenziosamente questo cambiamento senza alcun annuncio pubblico, ma semplicemente aggiornando la pagina del sito web che in precedenza spiegava le regole sulla prova gratuita, come riportato da The TV Answer Man!

La spiegazione di Netflix

Di seguito la spiegazione della politica di Netflix. “Le prove gratuite non sono disponibili, ma puoi comunque iscriverti e sfruttare tutto ciò che Netflix ha da offrire. Non ci sono contratti, nessuna penale di cancellazione e nessun impegno. Hai la libertà di modificare il tuo piano o annullare online in qualsiasi momento se decidi che Netflix non fa per te. In qualità di abbonato Netflix, tutti i nostri piani ti danno accesso al nostro catalogo completo di programmi TV e film. Scegli un piano che funzioni per te e iscriviti a Netflix!”

Le prove gratuite dell’abbonamento Netflix al di fuori degli Stati Uniti hanno iniziato a essere eliminate due anni fa, a partire dal Messico. Tuttavia, gli abbonamenti di prova gratuiti sono ancora disponibili in alcuni paesi, inclusa la Corea del Sud. Un portavoce di Netflix ha confermato questa modifica alla politica, come riportato da Variety. “Stiamo esaminando diverse promozioni di marketing negli Stati Uniti per attirare nuovi membri e offrire loro un’ottima esperienza con Netflix“, ha affermato il rappresentante.

Ad agosto, Netflix ha progettato un sito Web per ospitare contenuti esclusivi Netflix gratuiti per coloro interessati a vedere cosa ha da offrire il portale. Il suo sito Netflix Watch Free conteneva spettacoli creati da Netflix come Grace & Frankie, Stranger Things e Love is Blind. A differenza di altri servizi di streaming, il contenuto creativo originale di Netflix supera di gran lunga i suoi concorrenti in quantità, dando al servizio di streaming un vantaggio nella progettazione di modi più creativi per utilizzare i suoi contenuti come strumento di marketing.