Netflix Marzo 2020 novità: tutte le ultime uscite in arrivo!

Netflix novità è la guida di Orgoglio Nerd che raccoglie tutti i titoli che nel corso del mese di marzo 2020 faranno il proprio debutto sulla nota piattaforma di streaming. Un appuntamento costante, nonché il modo migliore per rimanere costantemente aggiornati su tutti i prodotti in arrivo. Rompiamo gli indugi quindi e andiamo a scoprire quali saranno le novità più interessanti di Netflix tra film e serie TV!

Netflix novità: ecco cosa arriverà a marzo 2020!

Tra i prodotti più interessanti che arriveranno nel prossimo mese troviamo sicuramente La città incantata e Principessa Mononoke dello Studio Ghibli. Un altro passo per la completa pubblicazione di tutte queste iconiche pellicole d’animazione, che dovrebbe giungere a conclusione ad aprile. Dall’inizio del mese ci saranno anche grandi classici come La storia infinita, The Truman Show, oltre che il recente e apprezzatissimo Dogman di Matteo Garrone

E ora, ecco qui la lista completa di tutte le novità Netflix di marzo 2020. Come sempre per le serie TV troverete indicato il numero della stagione in arrivo (S1 è la prima stagione, S2 la seconda e così via…). Tirate fuori l’agenda e iniziate a segnarvi i vostri ‘appuntamenti con il divano’!

1 marzo : La città incantata, Principessa Mononoke, Riverdale S3, La storia infinita, The Truman Show, Go! Go! Cory Carson S2, Lock & Stock – Pazzi scatenati, Suspiria, Un giorno di ordinaria follia, I nuovi mostri

: La città incantata, Principessa Mononoke, Riverdale S3, La storia infinita, The Truman Show, Go! Go! Cory Carson S2, Lock & Stock – Pazzi scatenati, Suspiria, Un giorno di ordinaria follia, I nuovi mostri 2 marzo : Inferno

: Inferno 3 marzo : Dogman

: Dogman 5 marzo : Vikings S6 Parte 1, Castlevania S3

: Vikings S6 Parte 1, Castlevania S3 6 marzo : Spenser Confidential

: Spenser Confidential 11 marzo : On My Block S3

: On My Block S3 13 marzo : Élite S3, Kingdom S2

: Élite S3, Kingdom S2 15 marzo : Sex and the City: The Movie

: Sex and the City: The Movie 17 marzo : American Honey, Split

: American Honey, Split 20 marzo : Lettera al re S1, Ultras

: Lettera al re S1, Ultras 27 marzo : Ozark S3

: Ozark S3 31 marzo: Eighth Grade

Quale tra questi vi affascina di più? Quale non vedete l’ora di (ri)vedere su Netflix? E qual è quel titolo che non vi aspettavate di trovare e siete contenti sia nella lista?