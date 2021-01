Netflix annuncia l’inizio delle riprese di Fedeltà, la nuova serie originale italiana

Netflix ha annunciato che le riprese di Fedeltà, la nuova serie originale italiana, sono appena iniziate. Il nuovo Netflix Original composto da sei episodi si ispira all’omonimo romanzo di Marco Missiroli, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani. La serie, prodotta da BiBi Film, arriverà su Netflix entro la fine del 2021.

Di seguito vi riportiamo la prima immagine pubblicata da Netflix.

Le riprese di Fedeltà, il nuovo Netflix Original, sono iniziate

Fedeltà è una serie TV originale Netflix italiana, scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella. A capo della regia troviamo Andrea Molaioli, famoso per La ragazza del lago e anche Suburra – La Serie e Stefano Cipani, conosciuto per Mio fratello rincorre i dinosauri.

Tra i protagonisti della serie TV troviamo Michele Riondino nel ruolo di Carlo e Lucrezia Guidone in quello di Margherita.

Fedeltà verrà girata tra Milano, Rimini e Roma e racconterà una storia di fedeltà coniugale, quella di Carlo e Margherita, una giovane coppia che si trova ad affrontare le conseguenze deflagranti di un presunto tradimento. La loro relazione diventa simbolo della fedeltà, non solo di coppia, ma anche delle scelte di ogni giorno verso se stessi.

Altre novità dal colosso dello streaming