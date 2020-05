Netflix riprende a girare in Francia

Mentre il governo francese continua con una riapertura graduale del paese, sia Netflix che Amazon sono pronti a far a partire i loro progetti in Francia. Il rapporto di Variety menziona, specificamente, Voltaire, Mixte di Amazon, e Arsène Lupin di Netflix come due pesi massimi che cercano di tornare sul ring. Sebbene Arsène Lupin abbia il via libera per iniziare la produzione il 2 giugno, Netflix dovrà attendere fino a settembre per rispettare alcuni impegni degli interpreti. Voltaire, d’altra parte, riprenderà le riprese a metà luglio.

La Francia non è il primo paese a dare la priorità alla riapertura della sua industria dell’intrattenimento. All’inizio di questo mese, i funzionari italiani hanno iniziato a riaprire l’industria cinematografica del paese con alcune nuove procedure in atto. Questa notizia è arrivata proprio nel momento in cui i funzionari cechi hanno rivelato che le riprese potrebbero aver luogo di nuovo a Praga. Netflix ha avviato un fondo per i dipendenti temporaneamente disoccupati a causa del coronavirus. Il capo dei contenuti di Netflix, Ted Sarandos, ha annunciato il mese scorso che il fondo stesso è stato esteso a $ 150 milioni.

Ted Sarandos spiega come vuole distribuire il fondo

Ted Sarandos ha rilasciato alcune dichiarazioni: “La maggior parte del fondo andrà a sostegno dei lavoratori più colpiti delle nostre stesse produzioni in tutto il mondo”. Un gesto nobile: “Oltre ad aiutare i lavoratori nelle nostre stesse produzioni, vogliamo anche supportare il più ampio settore cinematografico e televisivo”. I soldi sono quindi così distribuiti: “Pertanto, 15 milioni di dollari del fondo saranno destinati a terzi e organizzazioni senza scopo di lucro fornendo aiuti d’emergenza alla squadra disoccupata e cast nei paesi in cui abbiamo una grande produzione”.