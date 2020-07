Non guardi Netflix da un po’? Ora smetterai di pagarlo!...

In una lettera agli investitori il colosso dello streaming ha rivelato di aver messo in atto un nuovo sistema per fermare la fatturazione

In meno di un decennio, Netflix è diventata una parte quasi onnipresente nella vita di molte persone. Se però sei tra coloro che potrebbero non essere attivi sull’account Netflix in questi mesi – o che non lo sono da un po’ – sembra che la piattaforma di streaming abbia studiato un modo per aiutarti. In una lettera agli investitori, Netflix ha rivelato di aver messo in atto un nuovo sistema per fermare la fatturazione dei clienti se il loro account è inattivo per troppo tempo. “Una percentuale molto piccola dei nostri membri non ha guardato nulla negli ultimi due anni e sebbene rendiamo facile per le persone annullare le loro iscrizioni con pochi clic, non hanno sfruttato questa capacità”, spiega la lettera. “Quindi abbiamo deciso di smettere di fatturarli e lo faremo anche per altri membri in futuro”.

“Mentre questo cambiamento ha comportato un lieve impatto sulle entrate, crediamo che politiche a favore dei consumatori come questa siano la cosa giusta da fare e che i benefici a lungo termine supereranno i costi a breve termine”, continua l’analisi. “In un mondo in cui i consumatori hanno molti abbonamenti, la pausa automatica sulla fatturazione dopo un lungo periodo di inattività dovrebbe essere il modo in cui operano i servizi leader”. Naturalmente, se la fatturazione viene messa in pausa e si finisce per voler iscriversi nuovamente, la società sottolinea che sarà facile farlo. E come sottolineato da coloro che sono alla base dell’azienda, si spera che a lungo termine ci sarà un piccolo cambiamento che porterà a una maggiore soddisfazione dei clienti.

Il commento di Reed Hastings

“Ci penso come, quando qualcuno si agita, è sempre temporaneo”, ha detto il fondatore e co-CEO Reed Hastings. Aggiungendo: “Torneranno. È solo una questione di tempistiche poiché il nostro servizio migliora, poiché forse il loro reddito aumenta, mentre Internet diventa più veloce. Amiamo le persone. Speriamo che rimangano per 50 anni”. Se i nuovi numeri sono indicativi, la base di abbonati Netflix sta migliorando, con la società che ha annunciato 10,1 milioni di nuovi abbonati in streaming nel secondo trimestre.